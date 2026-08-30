Vor Gartenschau 2029
Buga-Pläne für die Loreley bleiben unkonkret
Ein Vorentwurf zeigt, wie ein kleines Amphitheater auf dem Loreleyplateau aussehen könnte.
Ein Vorentwurf zeigt, wie ein kleines Amphitheater auf dem Loreleyplateau aussehen könnte.
Buga GmbH

Als letzten großen Spielort nach Lahnstein und Burg Rheinfels am Mittelrhein stellten die Macher der Gartenschau die Vorentwürfe für das Loreley-Plateau vor. Dabei zeigen sich Riesenschaukeln, Picknickbühne und Wunderkammer schon vielversprechend.

Lesezeit 3 Minuten
Sie ist wohl die größte Attraktion im Mittelrheintal und soll auch bei der Bundesgartenschau 2029 groß rauskommen: die Loreley mit ihrem mythischen Felsen. Endlich hat die Buga GgmbH ihre Pläne für das Loreley-Plateau veröffentlicht. Denn im Tal wurden die Menschen langsam ungeduldig, nachdem die Pläne für die zwei anderen Schwerpunkte Lahnstein und Burg Rheinfels in St.
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