Als letzten großen Spielort nach Lahnstein und Burg Rheinfels am Mittelrhein stellten die Macher der Gartenschau die Vorentwürfe für das Loreley-Plateau vor. Dabei zeigen sich Riesenschaukeln, Picknickbühne und Wunderkammer schon vielversprechend.
Lesezeit 3 Minuten
Sie ist wohl die größte Attraktion im Mittelrheintal und soll auch bei der Bundesgartenschau 2029 groß rauskommen: die Loreley mit ihrem mythischen Felsen. Endlich hat die Buga GgmbH ihre Pläne für das Loreley-Plateau veröffentlicht. Denn im Tal wurden die Menschen langsam ungeduldig, nachdem die Pläne für die zwei anderen Schwerpunkte Lahnstein und Burg Rheinfels in St.