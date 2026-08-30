Vor Gartenschau 2029 Buga-Pläne für die Loreley bleiben unkonkret Marta Fröhlich 30.08.2026, 18:00 Uhr

i Ein Vorentwurf zeigt, wie ein kleines Amphitheater auf dem Loreleyplateau aussehen könnte. Buga GmbH

Als letzten großen Spielort nach Lahnstein und Burg Rheinfels am Mittelrhein stellten die Macher der Gartenschau die Vorentwürfe für das Loreley-Plateau vor. Dabei zeigen sich Riesenschaukeln, Picknickbühne und Wunderkammer schon vielversprechend.

Sie ist wohl die größte Attraktion im Mittelrheintal und soll auch bei der Bundesgartenschau 2029 groß rauskommen: die Loreley mit ihrem mythischen Felsen. Endlich hat die Buga GgmbH ihre Pläne für das Loreley-Plateau veröffentlicht. Denn im Tal wurden die Menschen langsam ungeduldig, nachdem die Pläne für die zwei anderen Schwerpunkte Lahnstein und Burg Rheinfels in St.







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