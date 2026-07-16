Sicherheit für Radfahrer
Buga 2029: Tempo 70 auf der B42 bei St. Goarshausen
Radfahrer haben während der Buga 2029 noch keinen durchgehenden eigenen Weg zwischen St. Goarshausen und Kaub: Im Bereich des Ha
Radfahrer haben während der Buga 2029 noch keinen durchgehenden eigenen Weg zwischen St. Goarshausen und Kaub: Im Bereich des Hafens kommt der Ausbau erst nach 2030.
Jonas Walzberg/dpa

In vier Abschnitten soll der Rheinradweg im Bereich von St. Goarshausen und der Loreley ausgebaut werden – drei davon noch vor der Buga. Der vierte und letzte betrifft den Rheinhafen. Da ist weiter Geduld gefragt – und ein Tempolimit auf der B42.

Lesezeit 2 Minuten
Der ehrgeizige Plan des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist es, den Rheinradweg im Bereich von St. Goarshausen entlang des Rheins und der B42 in den kommenden Jahren auszubauen. Mehrere Maßnahmen rund um die Stadt stehen an, in vier Abschnitten sollen für insgesamt bis zu 50 Millionen Euro breite, ansprechende Geh- und Radwege entstehen – teils mit Vollsperrung der Bundesstraße während der Bauzeit.
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