Die Wahl im Rhein-Lahn-Kreis Bürgernähe wahren und Kommunen im Blick behalten 23.02.2025, 18:30 Uhr

i Wahllokal in der Stadtbibliothek Diez: Auch hier verzeichneten die Wahlhelfer am frühen Nachmittag eine gute Wahlbeteiligung. Uli Pohl

Wie sehen Kommunalpolitiker im Rhein-Lahn-Kreis die Arbeit ihrer Bundestagsabgeordneten? Sind zwei Wahlkreise im Kreis nicht einer zu viel? Welche Erwartungen werden an die kommenden Abgeordneten geknüpft? Unsere Zeitung hörte nach.

Der gefühlt bisher wärmste Tag des Jahres mit frühlingshaften Temperaturen: Sonnenschein pur begleitete am Sonntag die Wähler im Rhein-Lahn-Kreis auf ihrem Weg in die Wahllokale. Das schlug sich bereits frühzeitig in der Wahlbeteiligung nieder. Vielerorts wurde in der Mittagszeit bereits die 50-Prozent-Marke geknackt.

