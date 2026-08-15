Sieben Jahre ist die fusionierte Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau alt. Alles ist noch nicht zusammengewachsen in dieser Zeit, doch man befindet sich auf einem guten Weg, finden alle drei Kandidaten, die neuer VG-Bürgermeister werden wollen.
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Drei Kandidaten, alle mit Stärken wie Schwächen. In wenigen Wochen müssen die Wähler entscheiden, wen sie für am geeignetesten halten: Am Sonntag, 6. September, sind die Wahlberechtigten in den 26 Gemeinden und 2 Städten, die zur Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gehören, aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen.