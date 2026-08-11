Podiumsdiskussion
Bürgermeisterwahl: Kandidaten diskutierten in Bad Ems
Stellten sich der Diskussion (von links) Manuel Minor, Oliver Krügel und Lino Schmidt.
Stellten sich der Diskussion (von links) Manuel Minor, Oliver Krügel und Lino Schmidt.
Rico Rossival

Man diskutiert, tauscht Argumente aus, stichelt, versucht, das Publikum auf seine Seite zu ziehen: Podiumsdiskussionen können unterhaltsam sein. In Bad Ems hat es eine solche jetzt gegeben. Ein Bürgermeister für die VG Bad Ems/Nassau wird gesucht.

Lesezeit 4 Minuten
Für rund 29.000 Einwohner, die in 26 Gemeinden und zwei Städten leben, wird ein neuer Verwaltungschef gesucht: Am 6. September steht die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau (VG BEN) an. Amtsinhaber Uwe Bruchhäuser (SPD) tritt nicht mehr an, drei Bewerber wollen ihn beerben.
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