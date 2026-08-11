Bürgermeisterwahl: Kandidaten diskutierten in Bad Ems
Man diskutiert, tauscht Argumente aus, stichelt, versucht, das Publikum auf seine Seite zu ziehen: Podiumsdiskussionen können unterhaltsam sein. In Bad Ems hat es eine solche jetzt gegeben. Ein Bürgermeister für die VG Bad Ems/Nassau wird gesucht.
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Für rund 29.000 Einwohner, die in 26 Gemeinden und zwei Städten leben, wird ein neuer Verwaltungschef gesucht: Am 6. September steht die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau (VG BEN) an. Amtsinhaber Uwe Bruchhäuser (SPD) tritt nicht mehr an, drei Bewerber wollen ihn beerben.