Podiumsdiskussion Bürgermeisterwahl: Kandidaten diskutierten in Bad Ems 11.08.2026, 15:19 Uhr

i Stellten sich der Diskussion (von links) Manuel Minor, Oliver Krügel und Lino Schmidt. Rico Rossival

Man diskutiert, tauscht Argumente aus, stichelt, versucht, das Publikum auf seine Seite zu ziehen: Podiumsdiskussionen können unterhaltsam sein. In Bad Ems hat es eine solche jetzt gegeben. Ein Bürgermeister für die VG Bad Ems/Nassau wird gesucht.

Für rund 29.000 Einwohner, die in 26 Gemeinden und zwei Städten leben, wird ein neuer Verwaltungschef gesucht: Am 6. September steht die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems/Nassau (VG BEN) an. Amtsinhaber Uwe Bruchhäuser (SPD) tritt nicht mehr an, drei Bewerber wollen ihn beerben.







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