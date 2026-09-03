Interview mit Kandidaten
Bürgermeisterkandidaten über Zuwanderung und Motivation
Die drei Kandidaten diskutierten vor einigen Wochen in Häckers Kurhotel auf Einladung von FDP und FWG (von links): Lino Schmidt
Die drei Kandidaten diskutierten vor einigen Wochen in Häckers Kurhotel auf Einladung von FDP und FWG (von links): Lino Schmidt (AfD), Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken).
Rico Rossival

Drei Männer wollen am Sonntag an die Spitze der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau rücken. Im Interview mit unserer Redaktion sprechen die Bürgermeisterkandidaten über zentrale Themen. Hier ist der letzte Teil.

Lesezeit 7 Minuten
Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau sucht einen neuen Bürgermeister: Am kommenden Sonntag, 6. September, sind etwa 20.000 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen: Zur Wahl stehen Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).
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