Drei Männer wollen am Sonntag an die Spitze der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau rücken. Im Interview mit unserer Redaktion sprechen die Bürgermeisterkandidaten über zentrale Themen. Hier ist der letzte Teil.
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Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau sucht einen neuen Bürgermeister: Am kommenden Sonntag, 6. September, sind etwa 20.000 Wahlberechtigte aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen: Zur Wahl stehen Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).