Liveticker zur kommenden Wahl
Bürgermeisterkandidaten für Bad Ems-Nassau diskutieren
Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau bekommt einen neuen Bürgermeister. Jetzt treffen die Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion
Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau bekommt einen neuen Bürgermeister. Jetzt treffen die Kandidaten bei einer Podiumsdiskussion aufeinander.
Andreas Galonska

Am 6. September wird in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten gehen ins Rennen um die Nachfolge von Uwe Bruchhäuser (SPD). Jetzt treffen die Bewerber erstmals bei einer Podiumsdiskussion aufeinander.

Die Brunnenhalle in Häckers Grandhotel in Bad Ems wird zur politischen Arena. Dort stehen sich an diesem Montagabend die drei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gegenüber. Wir berichten ab 18 Uhr über die Diskussion zwischen Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).
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