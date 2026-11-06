Ärger um Straßensanierung
Bürgermeister kämpft für bessere Straße nach Dahlheim
Im Bereich der L334 zwischen Dachsenhausen und LBM wurden neue Versorgungsleitungen verlegt. Ortschef Marco Jost hoffte in diese
Im Bereich der L334 zwischen Dachsenhausen und LBM wurden neue Versorgungsleitungen verlegt. Ortschef Marco Jost hoffte in diesem Zuge auf eine Komplettsanierung der Asphaltdecke. Doch der LBM bewertet die Lage anders.
Marco Jost

Die L334 zwischen Dahlheim und Dachsenhausen sorgt weiter für Ärger. Während der LBM eine umfassende Sanierung ablehnt, hält Bürgermeister Marco Jost dagegen. In einem Brief an die Behörde findet er deutliche Worte. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Streit um die Sanierung der Landesstraße 334 zwischen Dahlheim und Dachsenhausen geht in die nächste Runde. Aktuell ist die Straße ab dem Abzweig zum Krematorium Richtung Dahlheim voll gesperrt. Dahlheims Bürgermeister ging davon aus, dass nach den Leitungsarbeiten die Asphaltdecke zumindest im Bereich Spitzer Stein und Dachskopf, wo sie viele Schlaglöcher und Schäden aufweist, auf voller Fahrbahnbreite erneuert wird.
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