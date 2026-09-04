Liveticker zur Wahl Bürgermeister für VG BEN: Krügel und Minor in Stichwahl Andreas Galonska

Tobias Lui

Hilko Röttgers 04.09.2026, 10:20 Uhr

i Oliver Krügel (links) und Manuel Minor (rechts) gehen in die Stichwahl um die Nachfolge von VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (Mitte). Andreas Galonska

Nach einem spannenden Wahlsonntag ist klar: Oliver Krügel (CDU) und Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) gehen am 20. September in die Stichwahl. Lino Schmidt (AfD) scheidet aus dem Rennen aus.

Die Amtszeit von Uwe Bruchhäuser als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau geht zu Ende – doch wer wird sein Nachfolger? Drei Kandidaten stellten sich am Sonntag, 6. September, zur Wahl: Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD).







Artikel teilen

Artikel teilen