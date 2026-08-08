Vor Wahl im September 
Bürgermeister für die VG BEN: Diskussion im Liveticker
Wer wird der neue Chef im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau? Das entscheiden die Bürger am 6. September.
Wer wird der neue Chef im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau? Das entscheiden die Bürger am 6. September.
Andreas Galonska

Der Countdown läuft: In einem Monat entscheidet die VG BEN, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Vorab sollen die drei Kandidaten in einer Podiumsdiskussion zeigen, wie sie zu den Themen stehen, die die Menschen in der Region bewegen.

Lesezeit 1 Minute
In vier Wochen wählen die Bürger der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau einen neuen Bürgermeister, da die Amtszeit des amtierenden VG-Chefs Uwe Bruchhäuser (SPD) nach acht Jahren endet. Der Wahlkampf der drei Kandidaten Oliver Krügel (CDU), Manuel Minor (parteilos, unterstützt von SPD, Grünen und der Linken) und Lino Schmidt (AfD) läuft auf Hochtouren.
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