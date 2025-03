Bürgerinitiative kämpft gegen riesiges Neubaugebiet

Limburg. Wenn in Limburg von Blumenrod V und VI die Rede ist, geht es um den Neubau von sehr vielen Wohnungen am südlichen Stadtrand von Limburg im fünften und sechsten Bauabschnitt. Auf einer Fläche von 25 Hektar, derzeit noch landwirtschaftlich genutzt, mit Blick auf den mehr als 300 Meter hohen Mensfelder Kopf, sollen zwischen der bestehenden Wohnbebauung von Blumenrod IV und einem Vogelschutzgebiet in den nächsten Jahren 670 neue Wohnungen entstehen; diese Zahl hatte die Stadt im Januar 2025 genannt. Seit mehreren Jahren wird das aufwendig geplant, doch in diesem Jahr möchte die Stadt Nägel mit Köpfen machen, der sogenannte Satzungsbeschluss soll „in der zweiten Jahreshälfte“ von den Stadtverordneten beschlossen werden. Wenn dieser Beschluss steht, kann faktisch gebaut werden.

Das größte Wohnbaugebiet in der Geschichte der Stadt Limburg wird politisch von CDU, SPD und FDP in der Stadtverordnetenversammlung unterstützt. Widerstand leisten die Grünen und eine Bürgerinitiative (BI), die schon in ihrem Namen deutlich macht, worum es ihr geht: „so nicht“. Das Argument, das Bürgermeister Marius Hahn (SPD) für das riesige Neubaugebiet vorträgt („Wir müssen aktiv darauf reagieren, dass Wohnraum in Limburg ein knappes Gut ist“), teilt die Bürgerinitiative explizit nicht, wie sie in einem Gespräch mit dieser Zeitung betont. Sie lädt zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum aktuellen Planungsstand für Freitag, 28. März, von 18 bis 19.30 Uhr ins Gemeindezentrum Blumenrod (katholischer Teil „Vincenz Pallotti“ an der Zeppelinstraße, Ecke Bodelschwinghstraße) ein.

Weitere rund 230 geplante Wohnungen, so die BI

Seit dem Aufstellungsbeschluss für Blumenrod V und VI im September 2020, dem Beginn jedweder Planung, seien viele weitere Wohnbauprojekte angestoßen worden, erklärt eine der Sprecherinnen der Bürgerinitiative, Barbara Sylla-Belok auf; sie vertritt die Grünen im Ortsbeirat und als Stadtverordnete: So wolle die Stadt, ebenfalls in Blumenrod, auf dem jetzigen Bolzplatz an der Zeppelinstraße, neue Wohnungen bauen lassen, perspektivisch sind rund 100 Wohnungen im Gespräch. In Linter, in direkter Nachbarschaft zu Blumenrod, sei ebenfalls ein neues Wohnbaugebiet mit rund 100 Bauplätzen an der B 417 ausgewiesen worden. Dazu komme der geplante Bau von drei Mehrfamilienhäusern an der Frankfurter Straße (B 8, in der Nähe der Aral-Tankstelle).

„Besteht hier wirklich noch so ein großer Bedarf an neuem Wohnraum?“, fragt sie erstaunt. „Oder sollen wir hier für Frankfurt bauen?“ Die Bürgerinitiative geht davon aus, dass es vor allem eine Nachfrage nach den Neubauwohnungen in Blumenrod aus dem Rhein-Main-Gebiet geben wird, auch deshalb, weil die Limburger Ortsvorsteher sich kleinere Neubaugebiete in ihren Stadtteilen wünschen mit dem Argument, junge Familien aus den jeweiligen Orten wollten in ihren Heimatdörfern bauen und leben.

„Blumerod wird im Verkehr ersticken“

Zitat aus dem aktuellen Flyer der BI

Neben dem aus Sicht der Bürgerinitiative inzwischen gar nicht mehr so großen Bedarf an neuen Wohnungen in Limburg gibt es drei weitere Gegenargumente: Erneut werde wertvoller Ackerboden geopfert. Nicht nur das Vogelschutzgebiet in direkter Nachbarschaft werde durch die heranrückende Bebauung bedroht, es werde deshalb auch Einschränkungen für Spaziergänger durch notwendige „Abriegelungen“ geben. Und dann würden die nach Angaben der Bürgerinitiative rund 2500 Neubürger in Blumenrod V und VI die ohnehin schon massiven Verkehrsprobleme in Blumenrod weiter verschärfen. Denn die bestehenden, zum Teil engen Zufahrtsstraßen (Gutenbergring, Breites Driesch) seien die einzigen Anbindungen der Neubaugebiete zur Zeppelinstraße, der Hauptverkehrsachse in Blumenrod. „Bei der Realisierung aller Bauvorhaben einschließlich der Entwicklung von Blumenrod V und VI werden wir im Verkehr ersticken“, heißt es in einem aktuellen Flyer.

Vor diesem Hintergrund wartet die Bürgerinitiative nun auf Antworten in diversen, längst beauftragten Gutachten. Es sei schon auffällig, dass in den dörflich geprägten Stadtteilen von Limburg ein „dosiertes Wachstum“ beim Neubau von Wohnungen gewünscht und gebilligt werde, um Kindergärten und Grundschulen nicht zu überlasten, aber „in Blumenrod wird geplant wie in einer Großstadt“, kritisiert Herwig Steinitz von der Bürgerinitiative. Die Mitglieder hoffen weiterhin darauf, dass Blumenrod V und VI kleiner ausfällt, als derzeit geplant, und nach Schaffung des Baurechts dort fünf Jahre lang gar nicht gebaut wird, wie Barbara Sylla-Belok erklärt, um dann zu schauen, wie hoch der tatsächliche Bedarf an zusätzlichem Wohnraum noch ist.