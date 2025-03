Im Mittelrheintal rütteln Güterzüge nicht nur an den Fenstern, sondern auch an den Nerven der Anwohner. Eine Bürgerinitiative fordert klare gesetzliche Vorgaben für Lärmschutz – und dass sie bei der Generalsanierung der Bahnstrecke umgesetzt werden.

Jüngst hat Deutsche-Bahn-Mitarbeiter Matthias Wistuba den aktuellen Planungsstand und zeitlichen Ablauf zur Generalsanierung „Rechter Rhein“ im VG-Rat Loreley vorgestellt. Ein Thema, was seit jeher die Gemüter erhitzt, treffen doch unterschiedliche Interessen aufeinander. Sei es der Fakt, dass trotz Sanierungsmaßnahmen an den Bahnhöfen kein barrierefreier Ausbau umgesetzt wird, sei es die zeitliche Planung und die Sorge, dass die Bauarbeiten mit den Vorbereitungen zur Buga 29 kollidieren. Nun meldet sich auch die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn zu Wort, die sich mit einem dringlichen Schreiben an die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, gewandt hat.

„Der Schutz der Bevölkerung, insbesondere im Rheintal, vor Bahnlärm ist eine zentrale umwelt- und gesundheitspolitische Aufgabe. Die Belastungen durch Lärm und Erschütterungen durch Güterzüge haben nachweislich erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit der dort lebenden Menschen.“

Aus dem Schreiben der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn an Katharina Dröge

Hintergrund ist die aktuelle Diskussion um die Finanzierung dringend notwendiger Infrastrukturmaßnahmen bei der Schiene durch eine Grundsatzänderung, schreibt die BI in ihrer Pressemitteilung. Die Initiative fordert, den Lärm- und Erschütterungsschutz nach dem Vorsorgegrundsatz endlich verbindlich in den gesetzlichen Rahmen zu integrieren. Denn gerade im topografisch vielerorts sehr engen Mittelrheintal führt die Bahnlinie vielerorts nicht nur mitten durch die Orte, sondern häufig auch nur wenige Meter von der Wohnbebauung entfernt. „Der Schutz der Bevölkerung, insbesondere im Rheintal, vor Bahnlärm ist eine zentrale umwelt- und gesundheitspolitische Aufgabe. Die Belastungen durch Lärm und Erschütterungen durch Güterzüge haben nachweislich erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Gesundheit der dort lebenden Menschen“, schreibt die Bürgerinitiative an die Bundestagsabgeordnete.

Gesetzesänderung wird gefordert

Trotz jahrelanger Beschwerden der betroffenen Bürger bleibe die Bundesregierung weitgehend untätig, wenn es um die nachhaltige Lärmreduktion an hochfrequentierten Bahntrassen geht. Besonders das Mittelrheintal, der Rheingau und das untere Rheintal leiden massiv unter dem ungebremsten Bahnlärm durch den stetig steigenden Schienengüterverkehr, führt die Bürgerinitiative an: „Wissenschaftliche Studien belegen die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Dauerlärm und Erschütterungen – doch gehandelt wird kaum.“

„Es ist völlig inakzeptabel, dass der Lärmschutz weiterhin als freiwillige Maßnahme betrachtet wird, statt als zwingende Voraussetzung für den Ausbau der Schieneninfrastruktur.“

Willi Pusch, Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn

Konkret fordert die Bürgerinitiative, dass die anstehende Generalsanierung „Rechter Rhein“ im Jahr 2026 und linksrheinisch im Jahr 2028 nicht allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet wird, sondern zwingend soziale und ökologische Standards einhält. Der Schutz der Anwohner muss endlich Priorität haben. „Es ist völlig inakzeptabel, dass der Lärmschutz weiterhin als freiwillige Maßnahme betrachtet wird, statt als zwingende Voraussetzung für den Ausbau der Schieneninfrastruktur“, kritisiert der Vorsitzende der Bürgerinitiative, Willi Pusch. Die Politik müsse jetzt handeln, wenn sie das Vertrauen der Menschen nicht weiter verspielen will.

Die Initiative fordert die Grünen als (Noch-)Regierungspartei auf, den Lärmschutz gesetzlich zu verankern: „Wir appellieren an Sie, sich im Rahmen der geplanten Infrastrukturfinanzierung für eine verbindliche Verankerung des Lärmschutzes nach dem Vorsorgeprinzip einzusetzen“, heißt es in dem Schreiben an die Grünen-Ministerin weiter. „Dies entspricht nicht nur den Grundsätzen Ihrer Partei für eine nachhaltige und lebenswerte Umwelt, sondern trägt auch zur Akzeptanz von Infrastrukturprojekten in der Bevölkerung bei.“ Nun gelte es, diesen Versprechen auch Taten folgen zu lassen.

Alternativtrasse soll für weitere Entlastung am Mittelrhein sorgen

Unabhängig von den geplanten Sanierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren beidseits des Mittelrheins beharrt die Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn weiter darauf, eine neue Schienentrasse für den Güterverkehr zu verwirklichen. Diese neue Schienentrasse, vergleichbar mit dem geforderten Rheintal-Tunnelsystem von St. Augustin bei Bonn bis Mainz-Bischofsheim, biete eine nachhaltige Lösung: „Die von uns vorgeschlagene Schienentrasse würde nicht nur Engpässe im Rheintal auflösen, sondern auch den Güter- und Personenverkehr effizienter gestalten“, ist die BI überzeugt. Vorbilder wie der Gotthard-Basistunnel zeigten, dass solche Infrastrukturprojekte langfristig wirtschaftliche Wachstumsimpulse setzten und den Verkehrssektor nachhaltiger machten.

Trotz klarer Vorteile und vorliegender Konzepte bewege sich das Bundesverkehrsministerium nur langsam, prangert die Bürgerinitiative an. „Wir haben detailliere Präsentationen, wirtschaftliche Analysen und zahlreiche Unterstützer aus der Wirtschaft und der Gesellschaft – doch die politischen Entscheidungswege sind unnötig lang“, kritisiert BI-Vorsitzender Willi Pusch.

Forderung: Planungen müssen endlich beginnen

Neben der Wirtschaft und dem Tourismus, die von effizienten Transportwegen profitieren, sei auch der positive Umwelteffekt nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig würde die Entlastung des bestehenden Schienennetzes für eine bessere Pünktlichkeit und mehr Kapazitäten sorgen, werden weitere Vorteile genannt. „Wir fordern das Bundesverkehrsministerium auf, das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufzunehmen und endlich mit der Planung zu beginnen“, fordert die Bürgerinitiative. zwi