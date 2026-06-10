Gesetz bringt Verschärfungen Bürgergeld: So ist die Lage im Rhein-Lahn-Kreis Marta Fröhlich 10.06.2026, 06:00 Uhr

i Für das Jobcenter Rhein-Lahn bedeutet die Gesetzesnovelle zum Bürgergeld viel Arbeit, aber auch mehr Verbindlichkeit in der Arbeit mit seinen Kunden. Marta Fröhlich

Missbrauch verhindern und solidarisch mit Steuerzahlern sein, das will das neue Bundesgesetz, das aus Bürgergeld die Grundsicherung macht. Doch wie viele Menschen betrifft es im Rhein-Lahn-Kreis? Und mit welchen Folgen müssen diese rechnen?

Aus dem Bürgergeld wird die Grundsicherung. Das hat die Große Koalition im Bund entschieden. Doch das Gesetz gibt den staatlichen Leistungen nicht nur einen neuen Namen. Die Änderungen haben auch Konsequenzen für die Arbeit des Jobcenters Rhein-Lahn, wie Geschäftsführerin Sonja Wörsdörfer im Kreisausschuss berichtet.







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