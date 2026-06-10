Missbrauch verhindern und solidarisch mit Steuerzahlern sein, das will das neue Bundesgesetz, das aus Bürgergeld die Grundsicherung macht. Doch wie viele Menschen betrifft es im Rhein-Lahn-Kreis? Und mit welchen Folgen müssen diese rechnen?
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Aus dem Bürgergeld wird die Grundsicherung. Das hat die Große Koalition im Bund entschieden. Doch das Gesetz gibt den staatlichen Leistungen nicht nur einen neuen Namen. Die Änderungen haben auch Konsequenzen für die Arbeit des Jobcenters Rhein-Lahn, wie Geschäftsführerin Sonja Wörsdörfer im Kreisausschuss berichtet.