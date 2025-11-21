Stadtrat fasst Beschluss Bürger zahlen künftig in Lahnstein für Straßenreinigung 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Ab dem 1. Januar wird die städtische Kehrmaschine noch stärker im Einsatz sein: Dann übernimmt der Bauhof die Reinigung von viel befahrenen Straßen (hier: Johannesstraße). Tobias Lui

Gebühren sind nie gern gesehen in der Bürgerschaft. Dennoch hat sich eine Mehrheit des Lahnsteiner Stadtrats nun zu einer neuen Abgabe entschlossen. Es geht um die Reinigung einiger Hauptverkehrsstraßen.

Die Gegner von SPD, Grünen und FBL warfen noch mal alles in die Waagschale, doch eine Ratsmehrheit sah es anders: Ab 1. Januar 2026 gilt in Lahnstein eine neue Straßenreinigungssatzung. Der Bauhof übernimmt die Reinigung einiger stark frequentierter Straßen, dafür müssen die Grundstückseigentümer zahlen.







Artikel teilen

Artikel teilen