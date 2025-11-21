Bürger zahlen künftig in Lahnstein für Straßenreinigung

Gebühren sind nie gern gesehen in der Bürgerschaft. Dennoch hat sich eine Mehrheit des Lahnsteiner Stadtrats nun zu einer neuen Abgabe entschlossen. Es geht um die Reinigung einiger Hauptverkehrsstraßen.
Die Gegner von SPD, Grünen und FBL warfen noch mal alles in die Waagschale, doch eine Ratsmehrheit sah es anders: Ab 1. Januar 2026 gilt in Lahnstein eine neue Straßenreinigungssatzung. Der Bauhof übernimmt die Reinigung einiger stark frequentierter Straßen, dafür müssen die Grundstückseigentümer zahlen.