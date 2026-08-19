Nach Beschluss im Bauausschuss Bürger wollen Walnussallee in Lahnstein retten Marta Fröhlich 19.08.2026, 10:03 Uhr

i Die Walnussallee ist prägendes Element der Rheinpromenade in Niederlahnstein. Doch möglichweise müssen die Walnussbäume dem neuen Radweg weichen. Tobias Lui

Ein Aufschrei ging durch Lahnstein, als bekannt wurde, dass 81 Walnussbäume eventuell gefällt werden müssen. Denn Lahnstein plant, den Radweg zu sanieren. Dagegen geht jetzt eine Bürgerinitiative vor und holt sich kreisweite Hilfe.

Die Walnussallee in Niederlahnstein ist aktuell im Fokus vieler Emotionen und Bemühungen. Grund dafür ist ein Entwurf, auf den sich der Bauausschuss der Stadt Lahnstein geeinigt hatte, wie der Rhein-Radweg im Fall einer Sanierung aussehen könnte. Der favorisierten einspurigen Lösung müssten 81 Walnussbäume weichen.







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