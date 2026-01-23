Ortschefin verteidigt Projekt
Bürger kritisiert neue Dausenauer Bahnhofsbrücke
An der Zufahrt zur neuen Dausenauer Bahnhofsbrücke stehen mehrere neue Laternen. Ein Bürger kritisiert deren Anzahl und spricht von einer "Beleuchtungsorgie". Die Ortsbürgermeisterin weist die Vorwürfe zurück.
Andreas Galonska

Die neue Bahnhofsbrücke in Dausenau ist fertig – ein Grund zur Freude für viele Menschen, aber nun ist auch Kritik an dem Projekt aufgekommen. Die Ortsbürgermeisterin nimmt zu den Vorwürfen Stellung.

Im vergangenen Jahr konnte der Bau der neuen Bahnhofsbrücke in Dausenau verwirklicht werden – innerhalb der Jahresfrist wurde direkt neben den Altbau die lange geplante neue Konstruktion gesetzt, die inzwischen befahren werden kann. Nun meldet ein Bürger Kritik an der neuen Brücke an.

