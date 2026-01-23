Die neue Bahnhofsbrücke in Dausenau ist fertig – ein Grund zur Freude für viele Menschen, aber nun ist auch Kritik an dem Projekt aufgekommen. Die Ortsbürgermeisterin nimmt zu den Vorwürfen Stellung.
Lesezeit 3 Minuten
Im vergangenen Jahr konnte der Bau der neuen Bahnhofsbrücke in Dausenau verwirklicht werden – innerhalb der Jahresfrist wurde direkt neben den Altbau die lange geplante neue Konstruktion gesetzt, die inzwischen befahren werden kann. Nun meldet ein Bürger Kritik an der neuen Brücke an.