Wo kann gebaut werden und welche Flächen können für Solaranlagen bereitgestellt werden? Damit befasst sich der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, der jetzt im VG-Rat besprochen wurde.
In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bad Ems-Nassau nahm die Besprechung des Flächennutzungsplans breiten Raum ein. Dazu wurden etliche Hinweise von verschiedenen Behörden und von Bürgern zu den Planungen vorgestellt. Einige Details wurden in die Planung aufgenommen, der Entwurf erhielt die Zustimmung des VG-Rats.