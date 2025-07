Gerichtsalltag hautnah: Bürger begleiten Amtsrichter Thomas Becker in Limburg. Vier Fälle, vier Schicksale – zwischen Betrug, Verkehrsdelikt und Körperverletzung. Eine Lehrstunde in Rechtsstaatlichkeit und der Suche nach Wahrheit.

Am Eingang des Landgerichts in Limburg wachen die Bediensteten der Justizwachtmeisterei. Hier gibt es kein einfaches Durchkommen. An der Schiede 14 muss man einige Stufen überwinden, die Sicherheitsschleuse passieren, sich Fragen gefallen lassen. Der Ton ist ernst; hier herrschen Ordnung und Sicherheit: Handys auspacken, abschalten, wegschließen, Aufzeichnungen sind nicht erlaubt. Handtaschen und Taschen werden durchsucht, spitze Gegenstände bleiben draußen – damit die dritte Gewalt im Staate störungsfrei arbeiten kann. Wie das passiert, das haben sich Bürger nun bei Amtsrichter Thomas Becker in der Praxis angeschaut. Eine Lehrstunde in Rechtsstaatlichkeit.

Die Stuhlreihen in dem schmucklosen Saal 19 im Erdgeschoss sind gefüllt. Auch wenn der Tag schon ab 9 Uhr warm zu werden verspricht, die Roben bleiben an. Vier Fälle hat Richter Becker am Morgen zu verhandeln. Ein Vierteljahrhundert ist er Richter und weiß um die vielen privaten Streitereien, die die Zivilprozesse beschäftigen; und er weiß um die „Untiefen des Menschseins“, die in den Strafprozessen zu einem Ausgleich geführt werden müssen. Justitia – die Blinde – soll Recht sprechen und dabei der Rechtsnorm Geltung verschaffen, Schaden regulieren wie auch der persönlichen Situation der Beteiligten gerecht werden. Ein Balanceakt. Vier Fälle, die an diesem Morgen zeigen, wie schwierig es manchmal ist, sich der Wahrheit zu nähern und sie rechtlich zu bewerten.

Wer sagt die Wahrheit, wer lügt – oder schweigt?

S., Jahrgang 1994, ist Maler und Lackierer aus Offheim, Vater von drei Kindern, mit iranischen Wurzeln. Ihm wird Sozialleistungsbetrug vorgeworfen, rund 1400 Euro habe er zu viel Wohngeld und Bürgergeld parallel bezogen, ohne die Wohngeldstelle über den Bürgergeld-Bezug zu informieren. „Betrug durch Unterlassen“ heißt das seitens der Staatsanwaltschaft. Auch wenn es schlussendlich nur noch um 472 Euro geht, die noch nicht zurückgezahlt sind, so habe S. doch eine Mitteilungspflicht, der er nicht nachgekommen sei. Der Weg zu einer Einigung und einer Einstellung des Verfahrens ist schwierig: Während Richter Becker es bei einer Rückzahlung der überschüssigen Leistungen und einer Einmalzahlung an eine gemeinnützige Einrichtung bewenden lassen will, so schaltet der Verteidiger auf „vollen Freispruch“ – also auf stur. So allerdings wird der Urteilsspruch teurer: Mit 40 Tagessätzen à 35 Euro kommen dann also 1400 Euro an Strafe auf den Mann zu.

„Es wäre leichter, wenn wir nur einen Sozialleistungsträger hätten“, sagt Richter Becker im Gespräch mit den Bürgern. Und er räumt ein, dass gerade für Menschen mit Migrationshintergrund die deutsche Bürokratie ein Dschungel und schwer zu durchschauen sei.

Auch in einem zweiten Fall geht es um ungerechtfertigten Leistungsbezug, diesmal von der Arbeitsagentur. Ein in Kasachstan gebürtiger Busfahrer hatte sich offenbar bei seiner Job-Aufnahme darauf verlassen, dass sein neuer Arbeitgeber ihn „anmelde“. 1096 Euro überwies die Agentur parallel, was natürlich beim Abgleich der Finanzdaten aufflog. „Es tut mir leid“, sagte der Mann aus Weilburg, der auch den Betrag schon lange zurückgezahlt hätte, wenn er denn an seine Giro-Konten käme, die die Bank gesperrt hatte. Es ist ein Leben in der Zwickmühle, was sich in der halben Stunde im Saal 19 offenbart: Weil die Mutter gestorben ist, muss der Mann zwei Mieten begleichen, das Hickhack mit der Bank vor sich, eine geahndete Urkundenfälschung hinter sich – ein Freund hatte ihm einen „Tipp“ gegeben, wie man eine TÜV-Plakette frisieren könne – blendend sah dieser Alltag des Weilburgers nicht gerade aus. Richter Becker schlug vor, das Verfahren vorläufig einzustellen, wenn der offene Betrag binnen sechs Monaten beglichen werde. Selbst mit einem Schreiben an die Bank, Zugriffe auf die Konten zu gewährleisten, bot Becker an, das Verfahren zu beschleunigen.

Zum Schweigen haben sich ein 37-jähriger Kaufmann aus Limburg und seine Verlobte entschieden. Dem Mann wurde vorgeworfen, bei einem gefährlichen Überholmanöver in der Frankenstraße in Richtung Kino zwei Beschäftigte der Limburger Straßenreinigung in ihrem Fahrzeug in Not gebracht zu haben. Gefährdung des Straßenverkehrs heißt das. Obwohl das Reinigungsfahrzeug Warnlicht anhatte und langsam fuhr, überholte der 37-Jährige und schnitt den Wagen so riskant, dass der Reinigungswagen eine Vollbremsung hinlegen musste. Vor Gericht wurde die Geschichte vom „unbekannten Dritten“ ausgepackt. Wie so oft, sagte Richter Becker, der dem Beschuldigten die Variante nicht abnahm. „Komplett unwahrscheinlich“, befand er. Da der Mann schon mehrfach Verkehrsdelikte begangen hatte, lief das Urteil auf eine Geldstraße und Fahrverbot hinaus.

Juristischer Alltag. Die Gerichte und auch die Staatsanwaltschaften sind „stark belastet“, sagt Becker. Die Sparpolitik vergangener Jahre sei nicht leicht aufzuholen. Im Oktober kommt die elektronische Akte, die langfristig Materialberge übersichtlicher verfügbar machen soll, zunächst aber sicher Anlaufprobleme verursachen werde, lautet seine Prognose. Auch ganz praktisch ist der Justiz-Alltag zäher geworden: Seit Corona, so Becker, habe die Disziplin von Zeugen und Beschuldigten arg nachgelassen, ein Zeichen, dass die Achtung des Gerichts immer wieder hergestellt werden muss – eine Grundlage für die Rechtsstaatlichkeit.

Staatsanwaltschaften und Gerichte sind stark belastet

Dabei ist es doch so wichtig, dass die Justiz effektiv und schnell arbeiten kann. So auch im letzten Fall des Vormittags. Der junge A., Auszubildender im Bereich Gerüstbau, Hauptschulabschluss und durchaus fähig, in Konfliktfällen mit „kurzer Lunte“ zu reagieren, soll eine schnelle Antwort haben auf den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Einen Klassenkameraden soll er nach kurzem verbalem Schlagabtausch ins Gesicht geschlagen und dann noch mit dem Schuh getreten haben. Ein Verteidiger hat das Mandat niedergelegt, so ist der 21-Jährige auf sich gestellt. Im Verlauf der Verhandlung schafft er die Wende, lässt sich ein, will sich entschuldigen. Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe öffnen die Situation konstruktiv. Eine Geldstrafe, Schadenersatz, eine Woche Arrest und Teilnahme an einem Anti-Aggressions-Training – Richter Becker zieht einige Register. Er will eine kriminelle Karriere vermeiden. Ernst spricht er A. ins Gewissen und gibt ihm mit: „Ich will Sie hier nicht wiedersehen.“ Ja, es hätte schlimmer kommen können, vor allem, wenn keine Einsicht und Kooperation zu spüren ist.

Wenn es gut geht, können an diesem Morgen im Limburger Amtsgericht Weichen zum Positiven gestellt werden. Dazu ist Richter Becker im Verfahren sehr klar. Dass in gut 25 Jahren so wenig Rechtsmittel gegen seine Urteile eingelegt worden sind, sei für ihn ein Hinweis, dass der Balanceakt der Justitia in den allermeisten Fällen gelingt. Aber er muss von allen Beteiligten im Einzelfall manchmal hart erarbeitet werden.