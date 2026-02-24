Kandidaten im Wahlkreis 8 Bühring: Starker Rechtsruck versetzt mich in Sorge 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Katja Bühring tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei Volt an. Peter Cassens

Volt-Kandidatin im Wahlkreis 8 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Katja Bühring tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein für die Partei Volt an.







