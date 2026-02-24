Kandidaten im Wahlkreis 8
Bühring: Starker Rechtsruck versetzt mich in Sorge
Katja Bühring tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei Volt an.
Katja Bühring tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei Volt an.
Peter Cassens

Volt-Kandidatin im Wahlkreis 8 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Katja Bühring tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein für die Partei Volt an.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 8 – Koblenz/Lahnstein

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren