50 Jahre Konzerte auf Loreley Bühnen-Zeltdach hat Aura, aber auch Tücken Marta Fröhlich 01.09.2026, 13:00 Uhr

i Wenn die Sonne über dem Rheintal untergeht, taucht sie die Loreleybühne und die Zuschauer in magisches Licht – wie hier beim Vor-Act der Fantastischen Vier im September 2023. Marta Fröhlich

Die besondere Konstruktion der Loreley-Freilichtbühne prägt das Mittelrheintal. Seit sie vor neun Jahren das alte Zeltdach ersetzt hat, zeigt sie ihre Vor- und Nachteile in der Praxis. Wir schauen mit Bühnenpächter Ulrich Lautenschläger genauer hin.

Schon von Weitem ist sie zu entdecken und prägt das Panorama an einer der gefährlichsten Stellen des Rheins: die imposante Freilichtbühne auf dem Loreleyplateau. Charakteristisch ist vor allem das Zeltdach, das sich wie ein riesiges Segel über die Bühne spannt.







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