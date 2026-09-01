50 Jahre Konzerte auf Loreley
Bühnen-Zeltdach hat Aura, aber auch Tücken 
Wenn die Sonne über dem Rheintal untergeht, taucht sie die Loreleybühne und die Zuschauer in magisches Licht – wie hier beim Vor
Wenn die Sonne über dem Rheintal untergeht, taucht sie die Loreleybühne und die Zuschauer in magisches Licht – wie hier beim Vor-Act der Fantastischen Vier im September 2023.
Marta Fröhlich

Die besondere Konstruktion der Loreley-Freilichtbühne prägt das Mittelrheintal. Seit sie vor neun Jahren das alte Zeltdach ersetzt hat, zeigt sie ihre Vor- und Nachteile in der Praxis. Wir schauen mit Bühnenpächter Ulrich Lautenschläger genauer hin. 

Lesezeit 4 Minuten
Schon von Weitem ist sie zu entdecken und prägt das Panorama an einer der gefährlichsten Stellen des Rheins: die imposante Freilichtbühne auf dem Loreleyplateau. Charakteristisch ist vor allem das Zeltdach, das sich wie ein riesiges Segel über die Bühne spannt.
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