Die besondere Konstruktion der Loreley-Freilichtbühne prägt das Mittelrheintal. Seit sie vor neun Jahren das alte Zeltdach ersetzt hat, zeigt sie ihre Vor- und Nachteile in der Praxis. Wir schauen mit Bühnenpächter Ulrich Lautenschläger genauer hin.
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Schon von Weitem ist sie zu entdecken und prägt das Panorama an einer der gefährlichsten Stellen des Rheins: die imposante Freilichtbühne auf dem Loreleyplateau. Charakteristisch ist vor allem das Zeltdach, das sich wie ein riesiges Segel über die Bühne spannt.