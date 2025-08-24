Mit „Don Camillo und Peppone“ entführen die Ardecker Burgfestspiele ihr Publikum nach Brescello. Witz, Wärme und Wortgefechte prallen auf der Freilichtbühne zusammen – und enden in einer umjubelten Versöhnung.

Die Ardecker Burgfestspiele sind immer für eine Überraschung gut. Nach den gefeierten Aufführungen des Volksstückes „Der fröhliche Weinberg“ vor zwei Jahren versetzt das Ensemble unter der bewährten Leitung von Regisseur Marcel Blaeschke das Publikum diesmal mit „Don Camillo und Peppone“ mitten in das kleine Dorf Brescello in der Poebene, dort wo die beiden Protagonisten zu Hause sind.

Laienschauspieler spielen sich in die Herzen des Publikums

„Peppone, du Dickkopf!“ – „Don Camillo, du alter Moralapostel!“: Mit diesen liebevoll-bissigen Wortgefechten eroberten die beiden Hauptfiguren am Wochenende die Freilichtbühne der Burgruine Ardeck – und die Herzen des Publikums. Bei der Premiere der Ardeck-Burgfestspiele 2025 am Freitagabend gab es riesigen Applaus für eine Inszenierung, die so spritzig, warmherzig und pointiert war, dass man meinte, mitten auf dem Dorfplatz von Brescello zu sitzen. Die Leistungen der Laienschauspieler waren wie in den vergangenen Jahrzehnten einfach grandios.

i Don Camillo soll das Kind von Peppone und seiner Frau Ariana auf den Namen Lenin taufen. Rolf Kahl

In dem zeitlosen Klassiker, basierend auf Giovannino Guareschis Kultgeschichten (ab 1947), treffen Glaube und Politik mit voller Wucht aufeinander: Don Camillo, der wortgewaltige Dorfpriester, und Peppone, der unbeirrbare Bürgermeister, liefern sich mal scharfe Schlagabtausche, mal handfeste Rangeleien. Und doch wollen beide dasselbe: „Das Beste für unser Dorf!“

Thomas Laux gibt Don Camillo eine Mischung aus Schlitzohrigkeit und Herzensgüte, die ihm sofort die Sympathien des Publikums sichert. Jörg Müller als der kommunistische Bürgermeister Peppone kontert mit trockenem Humor und kämpferischer Energie. Nicht wenige ihrer Streitgespräche werden mit sehr handfesten Argumenten zu Ende gebracht – frei nach der Maxime: „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“. Fluch und Segen gleichermaßen ist für Don Camillo dabei Jesus (ein beeindruckender Jan May) höchstselbst, der ihm bei jeder Aktion genau auf die Finger schaut und ihm jederzeit mit Rat und Tadel zur Seite steht. Jesus steht souverän über den Dingen – und liest Don Camillo so lange die Leviten, „bis du endlich begreifst, mein Sohn“.

i Jesus (Jan May) thront über allem, lächelt milde und ermahnt Don Camillo so lange, „bis du’s endlich begreifst, mein Sohn“. Rolf Kahl

Und als zweite „moralische Instanz“ ist da noch Signora Christina, die betagte Lehrerin (Alexandra Holter), die lange darauf hinwirken muss, bis „ihre Buben“ sich vertragen. Mit leiser Autorität sorgt sie dafür, „dass ihre beiden Bengel sich nicht die Köpfe einschlagen“.

i Die traditionelle Prozession und der Demonstrationszug des roten Lagers prallen mitten auf dem Dorfplatz aufeinander. Rolf Kahl

Diese und auch die weiteren Rollen sind großartig besetzt. Die Männer, Frauen und Kinder des Holzheimer Ensembles erwecken ein kleines Stückchen Italien zum Leben, bilden die Handlung sehr eindrücklich und auch kurzweilig ab und lassen die Zuschauer in „3 D“ sehr vereinnahmend teilhaben, wie sie sich den universellen Themen stellen – eine beachtliche Leistung! Die Bühne lebt: Taufen, Liebeswirren, ein Streik, ein Manifest, eine Prozession, die in eine Demonstration übergeht – oder war es umgekehrt? – und natürlich das legendäre Fußballspiel, bei dem „die Ehre des Dorfes“ auf dem Spiel steht.

i Beim legendären Fußballspiel auf dem Dorfplatz wurde erbittert gekämpft. Rolf Kahl

Die Schauspieler schaffen es, dass auf der Ardeck ein italienisches Lebensgefühl vermittelt wird. Kinder wuseln zwischen den Erwachsenen, und hinter den Kulissen zieht ein eingespieltes Team alle Fäden und trägt zum Erfolg mit bei. Gern sieht man sich diese ganzen Einfälle, die von den Akteurinnen und Akteuren mit viel Energie und beeindruckender Akkuratesse umgesetzt werden, an.

Menschlichkeit ist stärker als jede Ideologie

Am Ende liegen sich Don Camillo und Peppone, nach all dem Streit, wieder in den Armen. „Du bist und bleibst ein Esel, Peppone.“ – „Und du ein sturer Priester, Camillo. Aber meiner.“ Ein Abend voller Lachen, Nachdenken und einer Erkenntnis: Menschlichkeit ist stärker als jede Ideologie.

Für die beiden Aufführungen am Freitag und Samstag (29. und 30. August, Beginn jeweils 20 Uhr) sind noch einige Karten erhältlich. Vorverkaufsstellen unter www.ardeck-burgfestspiele.de