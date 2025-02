Leselust in Lohrheim Bücherei ist ein zentraler Ort im Dorf 12.02.2025, 11:00 Uhr

i Die fleißigsten Leser wurden diese Woche in der Lohrheimer Bücherei geehrt. Neue Lesekönigin ist Ida Schlau. Uli Pohl

Büchereien in kleinen Gemeinden übernehmen eine wichtige Funktion im Ort. Sie versorgen nicht nur die Besucher mit ansprechendem Lesestoff, sondern sind auch ein Treffpunkt der Generationen und somit ein kultureller Bestandteil. So auch in Lohrheim.

Große Auswahl, gut sortiert und stets an den neuesten Entwicklungen beteiligt: So lässt sich die Gemeindebücherei in Lohrheim in wenigen Worten zusammenfassen. Das wurde in dieser Woche erneut bei der Kürung der fleißigsten jungen Leser deutlich. Viele Veranstaltungen wie der Lesekönig oder -königin, die Teilnahme am Lesesommer und Vorlesesommer, Kamishibais (Erzähltheater), Bilderbuch-Kinos, Bastelaktionen, das Basteln und Schmücken für die ...

