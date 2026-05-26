Für eine gute Wasserversorgung
Brunnen in VG Nastätten müssen regeneriert werden
Symbolbild: Damit Brunnen leistungsfähig bleiben, müssen sie in regelmäßigen Abständen gewartet werden.
Symbolbild: Damit Brunnen leistungsfähig bleiben, müssen sie in regelmäßigen Abständen gewartet werden.
Jan Woitas/dpa. picture alliance/dpa

Damit die Bürger der Verbandsgemeinde Nastätten noch lange von einer guten Wasserversorgung profitieren können, müssen die dortigen Brunnen regelmäßig gewartet werden. Wie der Prozess abläuft und wie hoch seine Kosten sind.

Lesezeit 2 Minuten
29 Brunnen sorgen in der Verbandsgemeinde (VG) Nastätten für die Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Damit sie reibungslos funktionieren, müssen sie regelmäßig untersucht und gewartet werden. Dafür hat die VG ein Brunnensanierungskonzept, das auf zehn Jahre ausgelegt ist.

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