Unmut wegen Umleitungen Brückenstraße in Diez: Reichen die Fahrbahnschwellen? Johannes Koenig 19.08.2026, 14:45 Uhr

i Die erste verlegte Geschwindigkeitsschwelle in der Brückenstraße scheint noch nicht die erhofften Wirkung auf den Durchgangsverkehr zu haben. Johannes Koenig

Die von Anwohnern lange eingeforderten Geschwindigkeitsschwellen wurden nun an der Brückenstraße und „Am Geiseenberg“ installiert. Dennoch macht sich gerade Ernüchterung breit.

Ende gut, alles gut? Offenbar nicht, wenn es um den Verkehr auf den wegen der Brückenbaustelle in der Diezer Bismarckstraße eingerichteten Umleitungen geht. „Seit der Sperrung sehen sich die Anwohner der Brückenstraße mit völlig kopflosen Rasern aller Art und Güte konfrontiert“, gibt zum Beispiel Anwohnerin Eva Vita zu Protokoll.







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