2025 an Rhein und Lahn Brückenbau Balduinstein (K25): Betonieren in der Nacht Johannes Koenig 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Rund 510 Kubikmeter Beton wurden Anfang September in einer Nachtschicht in die neue Lahnbrücke bei Balduinstein eingebaut. Johannes Koenig (Archiv)

Wir werfen einen Blick zurück auf große Ereignisse des Jahres 2025. Anfang September nahmen mit der Betonage die Arbeiten an der neuen Lahnbrücke in Balduinstein (K25) eine wichtige Hürde. Bereits tief in der Nacht starteten die Arbeiten.

Zufriedene Gesichter Anfang September gegen 6.30 Uhr auf der Lahn-Brückenbaustelle der K25 in Balduinstein. Gegen 3 Uhr hatte dort die Betonage des Brückenüberbaus begonnen, als die auf der Bahnhofseite aufgestellte Betonpumpe ihre Arbeit aufnahm. Zwei Stunden später, um 5 Uhr, ging dann auch auf der gegenüberliegenden Seite eine weitere Pumpe in Betrieb.







