Die ganze Region atmete Anfang November 2024 auf, als die B42-Brücke am Lahnecktunnel in Lahnstein wieder für den Verkehr freigegeben wurde. Doch die Sanierung der Abfahrtsäste ins Lahntal lief weiter. Auch die ist nun weitgehend abgeschlossen.

i Auch nachdem die B42-Brücke nach deren Sanierung im vergangenen Jahr wieder freigegeben wurde, waren weitere Arbeiten an den Abfahrtsästen in Richtung des Lahntals notwendig. Nun sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Thomas Frey. dpa

Endlich einmal gute Nachrichten vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez: Nachdem sich die Wiedereröffnung der Bundesstraße 260 zwischen Bad Ems und Lahnstein voraussichtlich bis in den August verzögern wird, sind Sanierung und Ertüchtigung der B42-Brücke am Lahnecktunnel hoch über Lahnstein weitgehend abgeschlossen. Dies teilt der LBM mit. Derzeit laufen noch Restarbeiten im Bereich des Abfahrtsastes auf die B 260 ins Lahntal (Teilbauwerk C). Diese sollten eigentlich schon Ende April abgeschlossen sein, doch es gab Lieferschwierigkeiten und witterungsbedingte Störungen des Bauablaufs. Bis 7. Mai will man nun endgültig fertig sein, auch die Arbeiten am Betriebsgebäude für den Lahnecktunnel sowie Baustellenräumungsarbeiten gehen in die Endphase.

i Die Arbeiten an der Tunnelsicherheitsausstattung (das Foto zeigt die Hochphase der Sanierung aus dem Vorjahr) sollen bis Ende 2025, spätestens Anfang 2026 abgeschlossen sein. Mira Zwick

Am 7. Mai werden dann auch die Rückbauarbeiten der Verkehrssicherung im noch gesperrten Bereich der B260 durchgeführt. Einen Tag später, ab Donnerstag, 8. Mai, sollen dann der Abfahrtsast von der B42 ins Lahntal (über das Teilbauwerk C) sowie der Auffahrtsast aus dem Lahntal auf die B42 in Richtung Rüdesheim wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Verkehrsbeeinträchtigungen in der Straße „Zur Ruppertsklamm“ gehen noch voraussichtlich bis Ende Mai, „hier sind noch Restarbeiten auszuführen“, sagt der LBM. Mitte Mai erfolgt dann der erste Teil des Rückbaus der Baustellencontainer, hier kündigt man „kurzzeitige Einschränkungen im Bereich der Auffahrt von der B260 auf die B42 in Richtung Rüdesheim“ an. Die Baustelleneinrichtungsflächen im Dreieck zwischen B42 und B260 sollen bis Ende Juli zurückgebaut sei. „Hier sind außer Geschwindigkeitsbeschränkungen keine Verkehrsbeeinträchtigungen vorgesehen.“

LBM kündigt auch Arbeiten in Ost- und Nordallee an

Auch im Innenstadtbereich von Lahnstein folgen noch Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Brückensanierung stehen: Vor allem Fahrbahnsanierungsarbeiten in Nord- und Ostallee sind geplant, dafür müssen Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Wann genau und wie lange gesperrt wird, darüber will der LBM demnächst informieren. Auch im Lahnecktunnel stehen noch Arbeiten an – die Tunnelsicherheitsausstattung soll bis Ende 2025, spätestens Anfang 2026 abgeschlossen sein. Nachts ist hierfür eine halbseitige Sperrung nötig, eine Ampelführung wird eingerichtet. Auch hier soll der genaue Zeitplan noch folgen.