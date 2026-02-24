Kandidaten im Wahlkreis 7 Brings: Ich kandidiere für Queerfeminismus 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Ann-Kathrin Brings tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) für die Partei Die Linke an. Justin Koenig

Linken-Bewerberin im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ann-Kathrin Brings tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei Die Linke an.







Artikel teilen

Artikel teilen