Kandidaten im Wahlkreis 7: Brings: Ich kandidiere für Queerfeminismus
Linken-Bewerberin im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Ann-Kathrin Brings tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei Die Linke an.