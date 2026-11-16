Debütwerk ist keine Chronik Bremberger schreibt Roman über die Brunnenburg Uschi Weidner 16.11.2026, 13:00 Uhr

i Beim Spielenachmittag im Gemeindehaus in Bremberg hat Manuel Riedl seinen ersten Roman vorgelegt. Der Titel lautet: „Der letzte Abend der Brunnenburg“. Uschi Weidner

Im Debütroman „Der letzte Abend der Brunnenburg“ von Manuel Riedl aus Bremberg steht die Klosterruine Brunnenburg im Mittelpunkt. Das Buch ist jedoch viel mehr als nur eine Chronik.

Mit „Der letzte Abend der Brunnenburg“ hat Manuel Riedl aus Bremberg seinen ersten Roman vorgelegt. Das Buch spielt rund um die Ruine des Klosters Brunnenburg, ist aber ausdrücklich keine Chronik. Weil keine verlässlichen Quellen zur Geschichte des Ortes vorliegen, hat sich Riedl für die Form des Romans entschieden – und damit für die Freiheit, die Lücken der Überlieferung literarisch zu füllen.







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