Highlight WolpertingerBuam Bremberger Oktoberfest sorgt für viel Gaudi Uschi Weidner 05.10.2025, 16:00 Uhr

i Der Fassbieranstich durfte natürlich bei einem Oktoberfest nicht fehlen. Uschi Weidner

Das Bremberger Oktoberfest ging in die vierte Runde: Neben dem traditionellen Fassbieranstich und Haxen, Brathenderl und Spießbraten sorgte unter anderem der Auftritt der WolpertingerBuam für beste Stimmung.

Viel gute Laune beim Oktoberfest in Bremberg: Besonders am Samstagabend war die Stimmung im Zelt wieder etwas ganz besonders! Ohne zu übertreiben, sich in dem wirklich wundervoll gestalteten Zelt und an den schön geschmückten Tischen zu treffen, das schien angesichts von so viel Lebensfreude, so viel guter Stimmung und Begeisterung einmalig.







