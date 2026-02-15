Blau und Weiß dominieren Bremberger feiern ausgelassen Kappensitzung Thorsten Kunz 15.02.2026, 14:30 Uhr

i Die Gardetanzgruppe des VfL, die Blau Weißen Funken, gab in Bremberg alles - wie auch die anderen Aktiven auf der Bühne. Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Sketche, Musik, Tänze: In Bremberg steppt zum Karneval der Bär. Genauer gesagt die Bären. Die Dickbären, wie die amüsante Musikgruppe aus dem Ort heißt. Sie und die anderen Aktiven zündeten ein närrisches Feuerwerk.

In einem wunderbar mit blauen Bannern, Luftschlangen, bunten Luftballons sowie Konfettibäumchen und Kamellen auf den Tischen dekorierten Bürgerhaus konnten die Vorsitzende des VfL Bremberg, Bianka Hofmann, und Moderator Daniel Gemmer bei der diesjährigen Kappensitzung wieder auf ein volles Haus setzen.







