Blau und Weiß dominieren
Bremberger feiern ausgelassen Kappensitzung
Die Gardetanzgruppe des VfL, die Blau Weißen Funken, gab in Bremberg alles - wie auch die anderen Aktiven auf der Bühne.
Sketche, Musik, Tänze: In Bremberg steppt zum Karneval der Bär. Genauer gesagt die Bären. Die Dickbären, wie die amüsante Musikgruppe aus dem Ort heißt. Sie und die anderen Aktiven zündeten ein närrisches Feuerwerk.

In einem wunderbar mit blauen Bannern, Luftschlangen, bunten Luftballons sowie Konfettibäumchen und Kamellen auf den Tischen dekorierten Bürgerhaus konnten die Vorsitzende des VfL Bremberg, Bianka Hofmann, und Moderator Daniel Gemmer bei der diesjährigen Kappensitzung wieder auf ein volles Haus setzen.

