Sketche, Musik, Tänze: In Bremberg steppt zum Karneval der Bär. Genauer gesagt die Bären. Die Dickbären, wie die amüsante Musikgruppe aus dem Ort heißt. Sie und die anderen Aktiven zündeten ein närrisches Feuerwerk.
In einem wunderbar mit blauen Bannern, Luftschlangen, bunten Luftballons sowie Konfettibäumchen und Kamellen auf den Tischen dekorierten Bürgerhaus konnten die Vorsitzende des VfL Bremberg, Bianka Hofmann, und Moderator Daniel Gemmer bei der diesjährigen Kappensitzung wieder auf ein volles Haus setzen.