Ein bedeutendes Wahrzeichen Bremberg: Ruine Brunnenburg ist nun in Gemeindebesitz 08.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Klosterruine Brunnenburg ist in den Besitz der Gemeinde Bremberg übergegangen. Damit einher soll eine langfristige Erhaltungsstrategie gehen. Gemeinde Bremberg

Ein bedeutendes Wahrzeichen des Ortes geht in den Besitz der Gemeinde über: Die Rede ist von der Klosterruine Brunnenburg. Mit einher sollen langfristige Erhaltungsstrategien gehen.

Die Klosterruine Brunnenburg, ein bedeutendes Wahrzeichen der Ortsgemeinde Bremberg, hat einen neuen Eigentümer: die Gemeinde selbst. Was lange Zeit als Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger galt, wurde nun Realität, dank einer unerwartet großzügigen Entscheidung der bisherigen Eigentümerinnen, wie die Gemeinde mitteilt.







