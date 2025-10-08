Ein bedeutendes Wahrzeichen: Bremberg: Ruine Brunnenburg ist nun in Gemeindebesitz
Ein bedeutendes Wahrzeichen des Ortes geht in den Besitz der Gemeinde über: Die Rede ist von der Klosterruine Brunnenburg. Mit einher sollen langfristige Erhaltungsstrategien gehen.
Die Klosterruine Brunnenburg, ein bedeutendes Wahrzeichen der Ortsgemeinde Bremberg, hat einen neuen Eigentümer: die Gemeinde selbst. Was lange Zeit als Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger galt, wurde nun Realität, dank einer unerwartet großzügigen Entscheidung der bisherigen Eigentümerinnen, wie die Gemeinde mitteilt.