Vortrag des Imkerverbands Breitet sich Asiatische Hornisse auch an der Lahn aus? Mariam Nasiripour 27.04.2026, 11:13 Uhr

i Die Asiatische Hornisse breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Die Asiatische Hornisse verdrängt heimische Arten und ist auch für die Honigbiene eine Bedrohung. Ein Grund für den Kreisimkerverband, das eingewanderte Insekt in den Fokus zu nehmen.

Sie gilt als invasive Art und breitet sich seit 2003 in Europa und seit 2014 in Deutschland aus. Die Rede ist von der Asiatischen Hornisse, die der Kreisimkerverband Rhein-Lahn an einem Vortragsabend in Katzenelnbogen in den Fokus stellte. Einblicke in Biologie, Verhalten und aktuelle Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Eindämmung thematisierte Thomas Beissel, ein zertifizierter Bestäubungsimker, Bienen- und Honigsachverständiger sowie Wespen- ...







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