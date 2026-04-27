Die Asiatische Hornisse verdrängt heimische Arten und ist auch für die Honigbiene eine Bedrohung. Ein Grund für den Kreisimkerverband, das eingewanderte Insekt in den Fokus zu nehmen.
Lesezeit 3 Minuten
Sie gilt als invasive Art und breitet sich seit 2003 in Europa und seit 2014 in Deutschland aus. Die Rede ist von der Asiatischen Hornisse, die der Kreisimkerverband Rhein-Lahn an einem Vortragsabend in Katzenelnbogen in den Fokus stellte. Einblicke in Biologie, Verhalten und aktuelle Entwicklungen sowie Maßnahmen zur Eindämmung thematisierte Thomas Beissel, ein zertifizierter Bestäubungsimker, Bienen- und Honigsachverständiger sowie Wespen- ...