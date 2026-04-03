„Hahnstätten stellt sich vor“ Breite Vielfalt des Gemeindelebens präsentieren Uli Pohl 03.04.2026, 14:00 Uhr

i Über die Ostertage schmückt noch die Osterkrone den Dorfplatz in Hahnstätten. Am Sonntag, 26. April, veranstalten Ortsgemeinde und Vereine dort den Aktionstag "Hahnstätten stellt sich vor". Uli Pohl

Bastelangebote, Bücherflohmarkt und mehr: „Hahnstätten stellt sich vor“ am 26. April soll das Leben in der Gemeinde dar- und vorstellen. Wer alles mit dabei ist, hat unsere Zeitung in Erfahrung gebracht.

Hahnstätten wächst. Mitte des vergangenen Jahres lag die Einwohnerzahl mit 3083 so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Eine Zahl, die den Stellenwert des Ortes als Lebensmittelpunkt an der unteren Aar bestätigt. Grundlage für das Wachstum ist eine gute Infrastruktur und die Möglichkeit für Bürger, sich in ihrem Ort zu engagieren und am Gemeindeleben teilzunehmen.







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