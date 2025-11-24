Für besseres Internet Breitband im Rhein-Lahn-Kreis: Ausbau bis 2028 24.11.2025, 14:00 Uhr

i Im Rhein-Lahn-Kreis sollen Lücken bei der Abdeckung mit schnellem Internet zügig geschlossen werden. Dafür investiert der Kreis Millionenbeträge. ThomBal. ThomBal - stock.adobe.com

Eine schnelle Internetversorgung ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor geworden. Der Rhein-Lahn-Kreis will die grauen Flecken gezielt unterstützen und für Lückenschlüsse sorgen.

Der Rhein-Lahn-Kreis wird rund 37,5 Millionen in den Ausbau der Breitbandversorgung investieren. Wann werden welche Gebiete davon erreicht?Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Pressestelle des Rhein-Lahn-Kreises, dass die Summe zur Finanzierung des laufenden Breitbandausbaus zur Erschließung der weißen Flecken und zur Erschließung der Gewerbegebiete mit Glasfaser sowie künftiger Projekte im Rahmen der Grauen-Flecken-Förderung dient.







Artikel teilen

Artikel teilen