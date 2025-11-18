Kampagne der CDU Braucht Nastätten mehr Polizei vor Ort? 18.11.2025, 06:00 Uhr

i Wollen mit 10.000 Postkarten in Mainz Druck für eine Wache in Nastätten machen: Cedric Crecelius (links) und Matthias Lammert. Marta Fröhlich

Zu wenig Präsenz, zu lange Anfahrt, steigende Kriminalität: Die Bürger der VG Nastätten wollen mehr Polizeipräsenz. Das sagt die CDU und fordert eine Wache in Nastätten. Polizei und Stadtspitze sehen das anders. Ein Blick auch auf die Zahlen.

„Wir brauchen dringend eine Polizeiwache in Nastätten!“ Das sagt die CDU Blaues Ländchen und will mit einer Postkartenaktion Druck beim Land machen. Im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 30. November will die Partei 10.000 Postkarten in der ganzen Verbandsgemeinde Nastätten verteilen, die von den Bürgern unterschrieben an Innenminister Michael Ebling nach Mainz geschickt werden sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen