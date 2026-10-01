Forderung der FDP Braucht Limburg eine Stadtpolizei rund um die Uhr? Stefan Dickmann 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Zwei Stadtpolizisten auf Streife in Limburg. Sie stehen in der Altstadt auf der Plötze. die FDP fordert eine 24 Stunden erreichbare Stadtpolizei. Stadt Limburg/Kesper-Süß

Die Limburger FDP-Fraktion fordert mehr Sichtbarkeit und eine längere Erreichbarkeit der Stadtpolizei – bis zu rund um die Uhr. Der Magistrat reagiert darauf und verweist, dass Vergleiche mit größeren Städten hinken.

Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Verschmutzungen, aggressives Verhalten oder Verstöße gegen kommunale Satzungen nehmen laut Marion Schardt-Sauer, der FDP-Fraktionsvorsitzenden, insbesondere in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag in Limburg zu.







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