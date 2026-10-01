Die Limburger FDP-Fraktion fordert mehr Sichtbarkeit und eine längere Erreichbarkeit der Stadtpolizei – bis zu rund um die Uhr. Der Magistrat reagiert darauf und verweist, dass Vergleiche mit größeren Städten hinken.
Lesezeit 3 Minuten
Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Verschmutzungen, aggressives Verhalten oder Verstöße gegen kommunale Satzungen nehmen laut Marion Schardt-Sauer, der FDP-Fraktionsvorsitzenden, insbesondere in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag in Limburg zu.