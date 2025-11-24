Fastnachtstradition auf Kippe Braubacher wollen Abendumzug retten – Rat ist gefragt 24.11.2025, 19:00 Uhr

i Da brau(bach)t sich was zusammen, hieß es beim letzten Abendumzug. Ob es tatsächlich der letzte Umzug für Braubach war? Sascha Ditscher

Trotz großer Bereitschaft vieler Bürger hängt der Braubacher Abendumzug am seidenen Faden. Während Helfer bereits loslegen wollen, fehlt noch das entscheidende Okay des Stadtrats. Die Zeit läuft.

Es ist ein großes Auf und Ab rund um den Abendumzug zur Fastnacht in Braubach: Jahrelang war er ein großer Publikumsmagnet, doch der Vorstand des veranstaltenden Vereins „Hässte mich gefrocht“ suchte dringend einen neuen Vorstand – ohne Erfolg. Die Konsequenz: Der Verein löste sich nach 13 Jahren auf, ein lieb gewonnenes Stück Brauchtum schien verloren.







