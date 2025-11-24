Braubacher wollen Abendumzug retten – Rat ist gefragt

Trotz großer Bereitschaft vieler Bürger hängt der Braubacher Abendumzug am seidenen Faden. Während Helfer bereits loslegen wollen, fehlt noch das entscheidende Okay des Stadtrats. Die Zeit läuft.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein großes Auf und Ab rund um den Abendumzug zur Fastnacht in Braubach: Jahrelang war er ein großer Publikumsmagnet, doch der Vorstand des veranstaltenden Vereins „Hässte mich gefrocht“ suchte dringend einen neuen Vorstand – ohne Erfolg. Die Konsequenz: Der Verein löste sich nach 13 Jahren auf, ein lieb gewonnenes Stück Brauchtum schien verloren.