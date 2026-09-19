Sanierung an Marksburgschule Braubacher sorgen sich um Gesundheit der Grundschüler Charlotte Krämer-Schick 19.09.2026, 08:00 Uhr

i Bis ins Jahr 2028 sollen die umfassenden Sanierungsarbeiten an der Marksburgschule in Braubach noch gehen. Charlotte Krämer-Schick

Aufgerissene Säcke, Leuchtstoffröhren direkt am Nebeneingang und ein Bauzaun, der den Zugang nicht verhindert: All das rief besorgte Bürger auf den Plan. Ihre Befürchtung: Die Schüler der Marksburgschule in Braubach könnten Schaden nehmen.

Ein großer Haufen mit Säcken liegt in unmittelbarer Nähe des Bauzauns. Mindestens einer ist zerrissen. Auf ihm steht: „Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ Direkt daneben liegen auch Säcke, die speziell für die Entsorgung von Asbest genutzt werden.







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