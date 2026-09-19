Sanierung an Marksburgschule
Braubacher sorgen sich um Gesundheit der Grundschüler
Bis ins Jahr 2028 sollen die umfassenden Sanierungsarbeiten an der Marksburgschule in Braubach noch gehen.
Bis ins Jahr 2028 sollen die umfassenden Sanierungsarbeiten an der Marksburgschule in Braubach noch gehen.
Charlotte Krämer-Schick

Aufgerissene Säcke, Leuchtstoffröhren direkt am Nebeneingang und ein Bauzaun, der den Zugang nicht verhindert: All das rief besorgte Bürger auf den Plan. Ihre Befürchtung: Die Schüler der Marksburgschule in Braubach könnten Schaden nehmen. 

Lesezeit 2 Minuten
Ein großer Haufen mit Säcken liegt in unmittelbarer Nähe des Bauzauns. Mindestens einer ist zerrissen. Auf ihm steht: „Achtung: Inhalt kann krebserzeugende Faserstoffe freisetzen!“ Direkt daneben liegen auch Säcke, die speziell für die Entsorgung von Asbest genutzt werden.
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