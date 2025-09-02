Der Braubacher Abendumzug, seit Jahren ein leuchtender Höhepunkt im Karneval – steht vor dem Aus. Bürokratie und Organisation können vom kleinen Vorstand des Vereins nicht mehr gestemmt werden. Ob die Tradition weitergeht, ist ungewisser denn je.

Er ist legendär und lockt jährlich Tausende nach Braubach: Der Abendumzug des Karnevalsvereins Hässte mich gefrocht, der traditionell freitagabends bunt beleuchtet jede Menge gute Laune in die Straßen der Wein- und Rosenstadt bringt. Doch der vergangene Umzug könnte der Letzte gewesen sein, die lieb gewonnene Tradition steht vor dem Aus. Denn der Vorstand des Vereins sieht sich außerstande, weiter dieses besondere Event zu organisieren. Seit einem Jahr bitten sie auf allen Kanälen um Unterstützung – doch bislang ohne Ergebnis. Sandy Flechtner, die Schriftführerin des Vereins, findet klare Wort: „Wir können das nicht mehr stemmen.“ Wird keine Lösung gefunden, wird es im nächsten Jahr keinen Abendumzug in Braubach geben.

i Sandy Flechtner erklärt die Hintergründe zu dem Schritt des Vorstands des Vereins Hässte mich gefrocht, keinen Abendumzug mehr zu organisieren. Mira Zwick

Gegründet wurde Hässte mich gefrocht 2012, um das karnevalistische Brauchtum zu pflegen. Schon von Beginn an organisiert der Verein den Braubacher Abendumzug. Schnell hat sich dieser zum Geheimtipp weit über die Stadtgrenzen hinaus entwickelt. Organisiert wurden Umzug, After-Zug-Party und alles, was dazu gehört, vom Vorstand, bei den Veranstaltungen unterstützt von den Vereinsmitgliedern. Die Besetzung des Vorstands ist aber relativ klein gefasst: Vor zwei Jahren wurde Patrick Heßler zum Vorsitzenden gewählt, dazu Manfred Heßler als Zweiter Vorsitzender sowie die Kassiererin Birgit Battenfeld und eben Schriftführerin Sandy Flechtner.

Gestiegene Anforderungen belasten den Verein

Doch in den vergangenen Jahren hat sich vieles verändert: Insbesondere organisatorisch wird der Aufwand immer größer. Sicherheitsvorschriften wurden nach Anschlägen auf Feste, aber auch nach dem tragischen Unfall beim Karnevalsumzug in St. Goarshausen immer weiter verschärft. „Was früher oft auch im persönlichen Gespräch geklärt werden konnte, muss inzwischen alles schriftlich erfolgen“, nennt Sandy Flechtner ein Beispiel. „Die Sicherheitsbestimmungen sind so hoch geworden. Wenn man voll berufstätig ist, ist das im Ehrenamt eigentlich nicht zu stemmen“, macht sie deutlich – ohne damit Sinn und Berechtigung der Vorgaben infrage zu stellen.

„Und auch die Party war immer super! Wir hatten nie Probleme, Thekenpersonal et cetera unter den Vereinsmitgliedern zu finden. Der Zusammenhalt war mega!“

Sandy Flechtner﻿

Genau genommen müssen für Fastnachtsfreitag zwei Veranstaltungen geplant werden: zum einen der Umzug, zum anderen die After-Zug-Party. War die After-Zug-Party einst dafür gedacht, den Umzug zu finanzieren, hat sich das Verhältnis inzwischen umgekehrt: „Mittlerweile ist die Party viel teurer als der Zug. Deshalb ist es auch eine Idee, die Party vom Umzug zu entkoppeln“, nennt die Schriftführerin eine Überlegung aus dem Vorstand. Die Planung des Umzugs laufe sehr routiniert, der Bürgermeister von Braubach habe dafür die Schirmherrschaft übernommen, was insbesondere bei der Versicherung eine wichtige Rolle spiele. „Und auch die Party war immer super! Wir hatten nie Probleme, Thekenpersonal et cetera unter den Vereinsmitgliedern zu finden. Der Zusammenhalt war mega!“, schwelgt Sandy Flechtner in Erinnerungen. Aber: „Es ist zu zeitintensiv für vier Personen. Das können wir nicht mehr stemmen. Das ist zu viel für so wenige.“ Wenn man mehr Leute beisammenhätte, sei es am Ende für jeden Einzelnen überschaubar viel Arbeit.

Appell zur Unterstützung

Deswegen wird dringend um Unterstützung gebeten. „Wir als Verein suchen kreative Köpfe, Organisationsgenies, Technik-Freaks, Musikfans, Wagenbauer, Kostümnärrinnen, Lichterliebhaber – kurz: Menschen, die Lust haben, den Braubacher Abendumzug mitzugestalten. Ob jung oder alt, allein oder mit Verein – alle sind willkommen, sich einzubringen“, sagte die Schriftführerin dazu vor einigen Wochen in einem Aufruf. Sie ergänzt nun: „Der Stand der Dinge ist: Wir suchen einen neuen Vorstand. Wir brauchen jemanden, der sagt: ,Wir haben da Bock drauf! Wir übernehmen den Verein!“ Und sie ergänzt: „Es gibt ein funktionierendes Konzept, aber es ist natürlich nichts in Stein gemeißelt.“

„Dass wir uns aus dem Vorstand zurückziehen wollen, bedeutet nicht, dass wir uns

komplett aus dem Verein zurückziehen wollen.“

Sandy Flechtner

Es gibt also eine gute Basis, auf die aufgebaut werden könne: „Dass wir uns aus dem Vorstand zurückziehen wollen, bedeutet nicht, dass wir uns komplett aus dem Verein zurückziehen wollen. Wenn es gewünscht ist, unterstützen wir natürlich noch. Auch eine Funktion als Beisitzer wäre vorstellbar“, streckt Flechtner stellvertretend für den Vorstand die Hand möglichen Interessierten entgegen.

Wer Interesse habe, könne sich gern melden. Zudem ist für Dienstag, 23. September, um 19 Uhr eine außerordentliche Mitgliederversammlung in der Marksburgschänke auf der Marksburg geplant, zu dem nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Interessierte willkommen sind. Dann soll nach Möglichkeit ein neuer Vorstand gewählt werden, der insbesondere auch das Ruder bei der Planung des Abendumzugs und der After-Zug-Party übernimmt. Falls nicht, werde der alte Vorstand zwar im Amt bleiben, aber nur noch, um das karnevalistische Brauchtum zu pflegen. Dass sich das Vorstandsquartett noch mal dazu bewegen lässt, Umzug und Party zu organisieren, schließt Sandy Flechtner klipp und klar aus.

Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an haesstemichgefrocht@yahoo.com oder über die Social-Media-Kanäle melden. Auf Instagram ist er als@haesstemichgefrocht und auf Facebook als „Hässte mich gefrocht“ zu finden.