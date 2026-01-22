Tradition erhalten Braubacher Abendumzug findet wieder statt Ulrike Bletzer 22.01.2026, 16:00 Uhr

i Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt beim Abendumzug in Braubach. Nun kann er im Februar wieder zahlreiche Narren anlocken und für beste Stimmung sorgen. Andreas Jöckel (Archiv). Andreas Jöckel

Der Abendumzug in Brauchbach hatte auf der Kippe gestanden, weil sich ein Verein aufgelöst hatte. Aber nun ist für den närrischen Umzug wieder grünes Licht gegeben worden, der am 13. Februar stattfinden kann.

Die gute Nachricht zuerst: Der Braubacher Abendumzug wird sich auch in diesem Jahr durch die Straßen der Wein- und Rosenstadt schlängeln. Und das, obwohl es eine Zeitlang überhaupt nicht danach aussah: Der Karnevalsverein Hässte mich gefrocht, der das Spektakel ein Dutzend Mal mit großem Engagement auf die Beine gestellt hatte, löste sich im vergangenen September auf.







Artikel teilen

Artikel teilen