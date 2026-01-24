Schäden an der Turnhalle
Braubach: Wasser aus Lüftung setzt Turnern zu
Ausgeräumt und mit blankem Betonboden präsentiert sich derzeit die Turnhalle des TV Braubach. Schäden an der Lüftung und am Boden machen die Halle derzeit nicht nutzbar.
Thorsten Stötzer

Nur Vereinswappen und Holzvertäfelung erinnern in der Turnhalle des TV Braubach an die eigentliche Nutzung. Doch aufgrund von Schäden an der Halle wie etwa der Lüftungsanlage ist zurzeit Baustelle angesagt. Wann soll das der Vergangenheit angehören?

Bohrmaschine statt Barren, so könnte derzeit das Motto lauten beim TV Braubach. Die 480 Mitglieder des größten Vereins der Stadt sind in der eigenen Turnhalle von sprödem Baustellen-Charme umgeben. Dusche, WC, Küche und Geschäftsführer-Zimmer sind nicht als solche erkennbar.

