Nur Vereinswappen und Holzvertäfelung erinnern in der Turnhalle des TV Braubach an die eigentliche Nutzung. Doch aufgrund von Schäden an der Halle wie etwa der Lüftungsanlage ist zurzeit Baustelle angesagt. Wann soll das der Vergangenheit angehören?
Lesezeit 3 Minuten
Bohrmaschine statt Barren, so könnte derzeit das Motto lauten beim TV Braubach. Die 480 Mitglieder des größten Vereins der Stadt sind in der eigenen Turnhalle von sprödem Baustellen-Charme umgeben. Dusche, WC, Küche und Geschäftsführer-Zimmer sind nicht als solche erkennbar.