Sieben feine Weine vom Mittelrhein kamen bei der Welterbe-Weinprobe in Braubach ins Glas. Gemeinsam stießen die Besucher an und steigerten die Vorfreude auf das anstehende Winzerfest in der Wein- und Rosenstadt.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rosen spielten an diesem Abend, der hübschen Blumendeko zum Trotz, eine eher untergeordnete Rolle. Der Rebensaft dafür eine umso wichtigere: Als die Wein- und Rosenstadt Braubach und der örtliche Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) zur Welterbe-Weinprobe einluden, drehte sich nahezu alles um sieben edle Tropfen aus den Jahren 2024 und 2023, die nach und nach die durstigen Kehlen hinunter rannen.