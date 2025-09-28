Winzerfest steht bevor Braubach stößt bei Welterbe-Weinprobe an Ulrike Bletzer 28.09.2025, 14:00 Uhr

i Auch am Hoheiten-Tisch war die Stimmung bei der Welterbe-Weinprobe in Braubach ausgelassen. Bletzer Ulrike

Sieben feine Weine vom Mittelrhein kamen bei der Welterbe-Weinprobe in Braubach ins Glas. Gemeinsam stießen die Besucher an und steigerten die Vorfreude auf das anstehende Winzerfest in der Wein- und Rosenstadt.

Die Rosen spielten an diesem Abend, der hübschen Blumendeko zum Trotz, eine eher untergeordnete Rolle. Der Rebensaft dafür eine umso wichtigere: Als die Wein- und Rosenstadt Braubach und der örtliche Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) zur Welterbe-Weinprobe einluden, drehte sich nahezu alles um sieben edle Tropfen aus den Jahren 2024 und 2023, die nach und nach die durstigen Kehlen hinunter rannen.







