Braubach plant große Feier zum 750-jährigen Jubiläum

749 Jahre ist es inzwischen her, dass Braubach seine Stadtrechte verliehen bekommen hat. Mit voller Fahrt geht es also nun daran, Feierlichkeiten für das runde Jubiläum im kommenden Jahr auf die Beine zu stellen. Markus Fischer, Stadtbeigeordneter mit dem Geschäftsbereich Tourismus, Buga und Kultur, stellte in der jüngsten Stadtratssitzung die aktuellen Überlegungen vor.

In Planungen zum großen Jubiläum eingestiegen

Zum einen habe man sich mit Vertretern der verschiedenen Vereine in Braubach zusammengesetzt: „Da gab es schon viele gute Ideen“, resümierte Fischer, zum anderen sei es aber auch wichtig, ein umfassendes Konzept für einen feierlichen Rahmen zu haben. Gemeinsam mit der Braubacher Tourist-Info habe sich so die Idee entwickelt, dem Jubiläumsfest einen mittelalterlichen Charakter zu verleihen – ganz so wie zu der Zeit, als einst die Stadtrechte an Braubach verliehen wurden. Ganz konkret bedeutet das, dass ein Mittelaltermarkt in Braubach ausgerichtet werden soll. Um Synergieeffekte zu nutzen, ist geplant, das große Fest zeitgleich mit Rhein in Flammen zu feiern, was zudem auch das letzte Wochenende in den Sommerferien sein wird, blickte Markus Fischer in die Zukunft.

Vorstellbar sei ein Bühnenprogramm in den Rheinanlagen zum Sommernachtsfest, dazu mittelalterliche Stände in der Altstadt, die schon vor dem Wochenende ihre Zelte aufschlagen könnten, schlug Fischer vor. Dazu sollte überlegt werden, wie beispielsweise auch die Burgfestspiele und natürlich auch die Marksburg in die Festlichkeiten integriert werden, aber auch, wie sich die Vereine einbringen können.

Vereine bei Plänen integriert

Die Vereine hätten indes bei ihrem Treffen bereits zugesagt, das Stadtjubiläum bei ihren Vereinsaktivitäten zu berücksichtigen. Darüber hinaus sei auch vorstellbar, im Laufe des Jahres einen Senioren- oder Familiennachmittag anzubieten, berichtete Fischer weiter über die Überlegungen. „Es geht nun darum, den Auftrag des Stadtrats abzuholen, um weiter in diese Richtung zu planen“, wandte er sich an die Ratsmitglieder.

Heinz Scholl (FBL) begrüßte die Vorschläge: „Wir glauben, dass das Konzept attraktiv ist“, gab aber zu bedenken und fügte hinzu, dass es höchste Eisenbahn sei, an Anbieter mit Mittelalterthematik heranzutreten. Der Braubacher Stadtrat sah dies genauso und beschloss einstimmig, das Stadtjubiläum im Rahmen eines Mittelaltermarktes unter Einbeziehung der Vereine zu planen.

Braubach bekommt Rad-Servicestation

Der ADAC Mittelrhein ist an die Stadt herangetreten mit dem Vorschlag, eine Rad-Servicestation in Braubach zu errichten. Die Stadt müsste dafür nur ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellen, die Servicestation bliebe im Besitz des ADAC. Einige Orte entlang des Rheins beziehungsweise der B42 seien dafür vorstellbar wie beispielsweise in der Nähe des Restaurants Bellavista oder am Busparkplatz oder Wohnmobilstellplatz. Manfred Legrand (CDU) gab zu bedenken, dass bei der Wahl des Aufstellungsortes der Schutz von möglichem Vandalismus bedacht werden sollte. Wolfram Moch (CDU) bot an, halb auf seinem, halb auf städtischem Grundstück an der Zahnarzt- und Physiotherapiepraxis die Station aufstellen zu können und damit in bebautem Gebiet. Der Rat beschloss einstimmig, den Vertrag mit dem ADAC einzugehen. Gemeinsam mit einem Experten des ADAC werde bei einem Ortstermin ein passender Ort ausgewählt.

Mittelbahnsteig wird saniert

Im Rahmen der Generalsanierung „Rechter Rhein“ der Deutschen Bahn wird auch der Braubacher Bahnhof saniert. Die guten Nachrichten: Die historische Überdachung des Bahnsteigs soll dabei bestehen bleiben, statt sie gegen ein Wartehäuschen auszutauschen. Auch der Zugang von den Zügen zum Bahnsteig soll künftig barrierefrei möglich sein, dafür wird die Höhe des Mittelbahnsteigs angepasst. Doch der Weg vom Bahnsteig zur Unterführung wird weiterhin nur über die Treppe möglich sein – zu wenige Reisende steigen täglich in Braubach ein und aus (weniger als 1000), damit ein barrierefreier Zugang gefördert werden könnte. Bei Baukosten von 1 Million Euro plus weitere Kosten, von denen die Stadt vermutlich 400.000 bis 500.000 Euro zu tragen hätte, illusorisch, dass die Stadt diese Investition übernehmen kann. Auch eine Verlegung des Mittelbahnsteigs zu Außenbahnsteigen sei nicht möglich. Wolfgang Moch brachte daher mit Blick auf sich in Zukunft womöglich änderndes Verkehrsverhalten der Menschen den Vorschlag ein, im Rahmen der Sanierung zumindest schon mal die Vorbereitungen für einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig zu schaffen.

Komplikationen bei Sanierung im Rosenacker

Einen aktuellen Stand zur Sanierung der Straße im Rosenacker gab Beigeordneter Marius Risch. Für den Ausbau muss die Stadt fünf Grundstücke von Privateigentümern kaufen, der Gesamtwert beträgt hierbei 2000 Euro. Die Planungen zur Querung der Schlierbach zeigen sich indes komplexer als erwartet. Die Rohre, durch die der Bach geleitet wird, liegen zu hoch, als dass sie weiter genutzt werden könnten. Sie können jedoch auch nicht weiter nach unten verlegt werden, weil dort bereits Versorgungsleitungen – unter anderem eine Gashochdruckleitung – verlegt seien. Weitere Planungen sind daher nötig.

Stadtrat tagt wieder am Mittwoch, 12. März

Der Braubacher Stadtrat kommt am Mittwoch, 12. März, um 19 Uhr zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Themen sind dann der Ausbau der Straße „Im Rosenacker“, die Umsetzung des vierten Bauabschnittes der Altstadtsanierung Braubach, die Ausplanung eines Katastrophenschutzleuchtturms sowie die Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens für Gewässerkreuzungen im Zuge des Breitbandausbaus. red