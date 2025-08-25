Das historische Obertor in Braubach wird täglich von Tausenden Fahrzeugen passiert – eine Belastung für Denkmal, Anwohner und Gäste. Nun setzt die Bürgerinitiative Braubach lebenswerter auf eine neue Umgehungsvariante – und sieht gute Chancen.

Braubach braucht eine Umgehung: Davon ist die Bürgerinitiative Braubach lebenswerter fest überzeugt, die seit ihrer Gründung 2013 für ein verkehrsberuhigtes Braubach kämpft. Denn mitten im Ort steht das Obertor, ein historischer Turm, der die Durchgangsstraße von der B42 zu den Höhengemeinden und weiter zur Bäderstraße auf eine Spur verengt. Täglich passieren Tausende Fahrzeuge dieses Nadelöhr – eine starke Belastung nicht nur für das Kulturdenkmal, sondern auch für Anwohner und Touristen.

Tausende Fahrzeuge fahren täglich durchs Nadelöhr Braubach

Gerade ist es durch die Sperrung der L335 Richtung Dachsenhausen verkehrstechnisch etwas ruhiger in Braubach. Doch eine Verkehrszählung vor gut zehn Jahren ergab, dass täglich rund 9700 Pkw sowie Lkw durch Braubach fahren, Tendenz steigend. Denn die Strecke ist eine schnelle und mautfreie Verbindung von Koblenz ins Rhein-Main-Gebiet. Die Bürgerinitiative Braubach lebenswerter geht davon aus, dass mittlerweile täglich etwa 12.000 Fahrzeuge durch Braubach rollen. Nicht zuletzt die Ortsumgehungen von Dachsenhausen, Marienfels, Miehlen und Nastätten haben zur Attraktivierung der Strecke beigetragen.

Alle Politiker, die hier waren, haben das Wort geprägt, dass eine Umgehung alternativ los ist.

Helmut Veit, Vorsitzender der Bürgerinitiative Braubach lebenswerter

Nur der Engpass in Braubach ist geblieben. Dies zu ändern, dafür kämpft die Bürgerinitiative Braubach lebenswerter seit inzwischen mehr als zehn Jahren. Ihre Forderung: Auch für Braubach soll eine Umgehungsstraße gebaut werden. Zwei Varianten wurden dazu erarbeitet und vor rund zehn Jahren bei einer Bürgerversammlung der Öffentlichkeit vorgestellt. Beide finden ihren Start hinter dem Ortsausgang von Braubach in Richtung Osterspai und wären dann über die Bahntrasse geführt worden, um an verschiedenen Stellen in die L335 Richtung Dachsenhausen zu münden. Der Monitoringbeirat der Unesco hatte jedoch beide Varianten als nicht welterbeverträglich abgelehnt. Damit waren die Vorschläge vom Tisch.

Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen, die noch hier waren, darüber entscheiden dürfen, wie wir Menschen hier im Mittelrheintal leben sollen.

Heinz Gemmer, Mitglied der Bürgerinitiative

Diese Entscheidung hat bei den Akteuren der BI für großes Unverständnis geführt: „Alle Politiker, die hier waren, haben das Wort geprägt, dass eine Umgehung alternativ los ist“, sagt Helmut Veit, Vorsitzender der BI. Und sein Mitstreiter Heinz Gemmer ergänzt: „Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen, die noch nie hier waren, darüber entscheiden dürfen, wie wir Menschen hier im Mittelrheintal leben sollen.“ Den Kopf in den Sand zu stecken war jedoch keine Option.

Neue Variante berücksichtigt Forderungen der Unesco

Darum hat sich die Bürgerinitiative 2021 eine dritte Variante überlegt, die sie dann bei einem Ingenieurbüro in Auftrag gegeben hat. Bei dieser Version startet die Umgehung ebenfalls hinter dem Ortsausgang von Braubach ähnlich wie der Trog und führt dann jedoch unter der Bahnlinie hindurch. Dadurch entfällt die sichtbare Ständerstraße, die zur Ablehnung des Projekts durch den Monitoringbeirat geführt hatte. Helmut Veit und Heinz Gemmer rechnen sich für die neue Variante gute Chancen aus – nicht nur, weil seitens der Unesco signalisiert wurde, dass eine Umfahrung für den historischen Braubacher Ortskern dringend notwendig sei, wie beide im Gespräch mit unserer Zeitung berichten, sondern auch, weil in der neuen Variante die Forderungen der Unesco berücksichtigt seien.

Nahezu jede Gelegenheit nutzen die Akteure, auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen – mit Erfolg. Die BI-Vertreter stellten die neuen Pläne beim LBM vor. Darauf basierend habe es aus Mainz den Auftrag für eine Visualisierung an den LBM gegeben. Diese wurde Anfang dieses Jahres bei einem runden Tisch Ortsumgehung Braubach gemeinsam mit Vertretern der Stadt sowie der VG Loreley im Mainzer Innenministerium vorgestellt, zu dem Staatssekretärin Simone Schneider (Ministerium des Innern und für Sport) sowie Staatssekretär Andy Becht (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau) eingeladen hatten. Dort bekamen dann auch Veit und Gemmer erstmals die Visualisierung ihrer Idee zu sehen. Angedacht war, schon im ersten Halbjahr zu einem sogenannten Scoping in Braubach zu treffen. Darunter versteht man, dass bei Bauvorhaben Untersuchungen über die Auswirkung eines Projektes auf die Umwelt durchgeführt und entsprechende Behörden beteiligt werden. Nun findet es unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Dienstag, 26. August statt.

Neue Variante wird der Öffentlichkeit bei Stadtratssitzung am 3. September vorgestellt

Doch die Öffentlichkeit soll nicht uninformiert bleiben. Am kommenden Mittwoch, 3. September, findet um 18 Uhr eine Sitzung des Stadtrats Braubach im katholischen Pfarrzentrum Heilig Geist in der Oberen Gartenstraße statt. Da wird der LBM Diez die neue Variante zur Ortsumgehung Braubach vorstellen. Nach einer Beratung der Ratsmitglieder dazu hat die Bürgerinitiative Braubach lebenswerter die Gelegenheit, die Zuhörer zu den Planungen zu informieren. Im Anschluss an die Sitzung können Bürger im Rahmen einer Bürgerversammlung ihre Fragen stellen.