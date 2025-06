Perfekte Unterhaltung für laue Sommerabende – das wollen die Braubacher Burgspiele auch in diesem Jahr bieten. Am Wochenende feierte die Komödie „Die Deutsche Hitparade“ Premiere mit populären Schlagern, die wirklich jeder kennt.

„Goldig gemacht.“ – „Genau das Richtige für einen Sommerabend.“ – „Toll, dass das Stück nicht nur aus Musik besteht, sondern auch Theater mit dabei ist.“ Das Publikum war begeistert, als jüngst im Innenhof von Schloss Philippsburg mit der Premiere von „Die Deutsche Hitparade“ die diesjährigen Braubacher Burgspiele an den Start gingen.

Im Jahr 2025, so die Handlung, will eine Agentur die 100. Sendung der ZDF-Hitparade erneut auf die Bühne bringen. Silva Heil, Jule Menzel-King, Klaus Krückemeyer und Karl Krämer mimen nicht nur mit viel Charme die Akteure dieses Remakes, sondern schmettern auch von „Hinter den Kulissen von Paris“ (Nr. 17) bis „Ein Bett im Kornfeld“ (Nr. 1) so ziemlich alles, was die deutsche Schlagerszene der 70er und 80er hergibt – Schmalzdackelblick inklusive. Wer allerdings wissen möchte, welche Rolle Braubach und Lahnstein dabei spielen, muss schon selbst eine der Aufführungen besuchen. Alle Infos unter www.burgspielebraubach.de.