Lange Tradition
Braubach: Ferienfreizeit „Scheune“ steht auf der Kippe
35 Betreuer kümmerten sich zwei Wochen lang um 150 Kinder bei der Ferienfreizeit in Braubach.
35 Betreuer kümmerten sich zwei Wochen lang um 150 Kinder bei der Ferienfreizeit in Braubach.
Kreisverwaltung/Tim Wittler

Im Wald toben, Hüttchen bauen, mit den Freunden Spaß in den Ferien haben: Die Stadtranderholung auf der Scheune in Braubach ist seit Jahrzehnten eine Institution. Doch die Kinderfreizeit steht nach Informationen unserer Zeitung vor dem Aus.

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Diese Nachricht dürfte Hunderte Familien im Rhein-Lahn-Kreis knapp neun Wochen vor Beginn der Sommerferien vor riesige Probleme stellen: Die Stadtranderholung des Bistums Limburg auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige steht auf der Kippe, die katholische Kirche denkt an eine Absage.

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Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

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