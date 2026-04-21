Lange Tradition Braubach: Ferienfreizeit „Scheune“ steht auf der Kippe Tobias Lui 21.04.2026, 18:00 Uhr

i 35 Betreuer kümmerten sich zwei Wochen lang um 150 Kinder bei der Ferienfreizeit in Braubach. Kreisverwaltung/Tim Wittler

Im Wald toben, Hüttchen bauen, mit den Freunden Spaß in den Ferien haben: Die Stadtranderholung auf der Scheune in Braubach ist seit Jahrzehnten eine Institution. Doch die Kinderfreizeit steht nach Informationen unserer Zeitung vor dem Aus.

Diese Nachricht dürfte Hunderte Familien im Rhein-Lahn-Kreis knapp neun Wochen vor Beginn der Sommerferien vor riesige Probleme stellen: Die Stadtranderholung des Bistums Limburg auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige steht auf der Kippe, die katholische Kirche denkt an eine Absage.







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