Weinprobe als Vorgeschmack
Braubach feiert vier Tage lang sein Winzerfest
Bastian Clos, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Braubach, und Elvira Rogge, Leiterin der Tourist-Info Braubac
Bastian Clos, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Braubach, und Elvira Rogge, Leiterin der Tourist-Info Braubach, stecken mitten in den Vorbereitungen zur Welterbe-Weinprobe und zum traditionellen Winzerfest in Braubach.
Mira Zwick

In Braubach kündigt sich ein besonderes Festwochenende an: Die Welterbe-Weinprobe macht den Auftakt, eine Woche später folgt das Winzerfest. Vier Tage lang dreht sich alles um Wein, Musik und 750 Jahre Stadtrechte.

Lesezeit 4 Minuten
Wenn die Sonne immer längere Schatten wirft und die Blätter sich gülden färben, kündigt sich nicht nur der Herbst an. In Braubach bewegt sich alles zu auf einen Höhepunkt im Jahresverlauf: das traditionelle Winzerfest am ersten Oktoberwochenende. Untrüglicher Vorbote ist die alljährliche, beliebte Welterbe-Weinprobe, an der die Besucher schon mal einen Vorgeschmack auf den neuen Jahrgang und besondere Weine aus der Welterberegion bekommen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren