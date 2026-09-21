Weinprobe als Vorgeschmack Braubach feiert vier Tage lang sein Winzerfest Mira Zwick 21.09.2026, 17:00 Uhr

i Bastian Clos, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Braubach, und Elvira Rogge, Leiterin der Tourist-Info Braubach, stecken mitten in den Vorbereitungen zur Welterbe-Weinprobe und zum traditionellen Winzerfest in Braubach. Mira Zwick

In Braubach kündigt sich ein besonderes Festwochenende an: Die Welterbe-Weinprobe macht den Auftakt, eine Woche später folgt das Winzerfest. Vier Tage lang dreht sich alles um Wein, Musik und 750 Jahre Stadtrechte.

Wenn die Sonne immer längere Schatten wirft und die Blätter sich gülden färben, kündigt sich nicht nur der Herbst an. In Braubach bewegt sich alles zu auf einen Höhepunkt im Jahresverlauf: das traditionelle Winzerfest am ersten Oktoberwochenende. Untrüglicher Vorbote ist die alljährliche, beliebte Welterbe-Weinprobe, an der die Besucher schon mal einen Vorgeschmack auf den neuen Jahrgang und besondere Weine aus der Welterberegion bekommen.







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