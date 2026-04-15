Ortshymne bis Fallschirmsprung
Braubach feiert 750 Jahre Stadtrechte
Viele Überstunden, aber auch große Vorfreude: Elvira Rogge, die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach, und Markus Fischer, Sta
Viele Überstunden, aber auch große Vorfreude: Elvira Rogge, die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach, und Markus Fischer, Stadtbeigeordneter für Tourismus, Buga 2029 und Kultur, hoffen angesichts der zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen, dass es ein sonniger Sommer wird.
Bletzer Ulrike

Mit viel Herzblut und Unterstützung aus der Region stellt Braubach ein umfangreiches Jubiläumsprogramm auf die Beine. Von April bis November wird gefeiert, mit dabei Konzerte, Kultur und ganz viele Überraschungen.

Lesezeit 3 Minuten
„Klar ist das mit viel Arbeit verbunden“, sagen Elvira Rogge und Markus Fischer. Aber, so die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach und der Kultur-Beigeordnete der Wein- und Rosenstadt: „Wir sind mit Feuer und Flamme dabei, denn wir glauben, dass wir ein rundes Programm hinbekommen haben.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren