Ortshymne bis Fallschirmsprung Braubach feiert 750 Jahre Stadtrechte Ulrike Bletzer 15.04.2026, 20:00 Uhr

i Viele Überstunden, aber auch große Vorfreude: Elvira Rogge, die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach, und Markus Fischer, Stadtbeigeordneter für Tourismus, Buga 2029 und Kultur, hoffen angesichts der zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen, dass es ein sonniger Sommer wird. Bletzer Ulrike

Mit viel Herzblut und Unterstützung aus der Region stellt Braubach ein umfangreiches Jubiläumsprogramm auf die Beine. Von April bis November wird gefeiert, mit dabei Konzerte, Kultur und ganz viele Überraschungen.

„Klar ist das mit viel Arbeit verbunden“, sagen Elvira Rogge und Markus Fischer. Aber, so die Leiterin der Loreley-Touristik Braubach und der Kultur-Beigeordnete der Wein- und Rosenstadt: „Wir sind mit Feuer und Flamme dabei, denn wir glauben, dass wir ein rundes Programm hinbekommen haben.







Artikel teilen

Artikel teilen