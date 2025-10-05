Einst stellten die Winzer die Fässer auf die Straße, um den Wein des vergangenen Jahrgangs zu verkaufen - daraus entstand vor 100 Jahren das Braubacher Winzerfest. Den runden Geburtstag feierte man ausgelassen – trotz durchwachsener Witterung.
Da musste das Braubacher Winzerfest erst 100 Jahre alt werden, um das hier zu erleben: Die obersten Repräsentanten dieses besonderen Jubiläums, Wein- und Rosenkönigin Ronja I. und Bacchus Jan I., gehören nicht nur von Amts wegen untrennbar zueinander, sondern sind auch ganz privat eng miteinander verbandelt – die beiden haben vor wenigen Wochen geheiratet.