Hiobsbotschaft
Brandschutzmängel: Stadthalle Lahnstein geschlossen
Die Stadthalle auf dem Salhofplatz muss bis auf Weiteres geschlossen werden.
Die Stadthalle auf dem Salhofplatz muss bis auf Weiteres geschlossen werden.
Tobias Lui

Nicht nur wegen ihres berühmten roten Teppichs ist die Stadthalle über die Grenzen Lahnsteins hinaus bekannt. Nun muss das Gebäude geschlossen werden, wie lange bleibt unklar.

Lesezeit 1 Minute
Hiobsbotschaft für die Stadt Lahnstein: Wie unsere Zeitung exklusiv erfahren hat, muss die Stadthalle wegen massiver Brandschutzmängel ab sofort geschlossen werden. Am Mittwochnachmittag informierte Bürgermeister Johannes Lauer – Oberbürgermeister Lennart Siefert befindet sich im Urlaub – den Ältestenrat der Stadt, in dem Vertreter aller Fraktionen sitzen.
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