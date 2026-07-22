Nicht nur wegen ihres berühmten roten Teppichs ist die Stadthalle über die Grenzen Lahnsteins hinaus bekannt. Nun muss das Gebäude geschlossen werden, wie lange bleibt unklar.
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Hiobsbotschaft für die Stadt Lahnstein: Wie unsere Zeitung exklusiv erfahren hat, muss die Stadthalle wegen massiver Brandschutzmängel ab sofort geschlossen werden. Am Mittwochnachmittag informierte Bürgermeister Johannes Lauer – Oberbürgermeister Lennart Siefert befindet sich im Urlaub – den Ältestenrat der Stadt, in dem Vertreter aller Fraktionen sitzen.